Домбровскис рассказал, кто может сильнее пострадать от "тарифной войны", начатой Трампом

Администрация президента США Дональда Трампа, начавшая так называемую "тарифную войну", может столкнуться с более серьезными негативными последствиями для экономики США, чем для Европейского союза (ЕС). Такое мнение в понедельник, 7 апреля, в интервью передаче "Утренняя панорама" высказал еврокомиссар по экономике и продуктивности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис ("Новое Единство").
Ссылаясь на ранее проведtнные оценки, Домбровскис отметил, что "тарифные войны", начатые США, могут оказать незначительное негативное влияние на экономику ЕС. Однако для самих США последствия могут быть более серьезными, поскольку торговые ограничения распространяются на широкий круг стран по всему миру.
По словам еврокомиссара, предыдущие прогнозы указывают на то, что негативное влияние данных процессов на экономику ЕС может составить около 0,2%-0,3%, тогда как экономика США может пострадать на 0,5%-0,6%. При этом, с эскалацией торговой войны негативное влияние может только увеличиваться.
Домбровскис подчеркнул, что прямое влияние "тарифных войн" на Латвию будет незначительным, поскольку прямой торговый оборот с США невелик. Однако Латвия является частью экономических цепочек ЕС, поэтому косвенное влияние может быть более ощутимым.
Еврокомиссар отметил, что приоритет ЕС - продолжить переговоры с США, но если договориться не удастся, то ЕС готов применить ответные меры в пропорциональной форме. Первоначально это коснётся тарифов на продукцию из стали и алюминия.
Сегодня, 7 апреля, в Люксембурге соберутся министры торговли стран ЕС, чтобы обсудить, как реагировать на новые таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении стран ЕС.
В числе прочего министры обсудят возможные ответные тарифы на импорт товаров из США и другие ответные шаги, если переговоры с Вашингтоном не приведут к решению конфликта.
В субботу США ввели как минимум 10-процентные пошлины, применяемые практически ко всем торговым партнерам страны. В отдельных случаях пошлины были значительно выше, в зависимости от торгового дефицита США с конкретным государством. Импорт из стран ЕС с ближайшей среды может облагаться пошлиной в размере 20%.
Таким образом Трамп пытается сократить торговый дефицит США и стимулировать компании переносить производство на территорию США. Кроме того, президент надеется получить дополнительные средства для финансирования обещанного снижения налогов в предвыборный период.
В 2024 году экспорт ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, из которых на товары пришлось 333,4 миллиарда. В то же время в сфере услуг у ЕС в торговле с США наблюдается дефицит.
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