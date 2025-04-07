Домбровскис рассказал, кто может сильнее пострадать от "тарифной войны", начатой Трампом

Ссылаясь на ранее проведtнные оценки, Домбровскис отметил, что "тарифные войны", начатые США, могут оказать незначительное негативное влияние на экономику ЕС. Однако для самих США последствия могут быть более серьезными, поскольку торговые ограничения распространяются на широкий круг стран по всему миру.

По словам еврокомиссара, предыдущие прогнозы указывают на то, что негативное влияние данных процессов на экономику ЕС может составить около 0,2%-0,3%, тогда как экономика США может пострадать на 0,5%-0,6%. При этом, с эскалацией торговой войны негативное влияние может только увеличиваться.

Домбровскис подчеркнул, что прямое влияние "тарифных войн" на Латвию будет незначительным, поскольку прямой торговый оборот с США невелик. Однако Латвия является частью экономических цепочек ЕС, поэтому косвенное влияние может быть более ощутимым.

Еврокомиссар отметил, что приоритет ЕС - продолжить переговоры с США, но если договориться не удастся, то ЕС готов применить ответные меры в пропорциональной форме. Первоначально это коснётся тарифов на продукцию из стали и алюминия.