Инфляция в Латвии замедлилась - но цены растут

В марте этого года потребительские цены в Латвии выросли на 0,9% по сравнению с февралем. В годовом выражении - по сравнению с мартом 2024 года - инфляция составила 3,3%. Месяцем ранее этот показатель был выше - 3,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Одновременно средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос на 1,9%.
Наибольшее влияние на изменение цен в марте 2025 года по сравнению с февралем оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+0,4 процентного пункта), одежда и обувь (+0,3 п.п.), алкоголь и табак (+0,2 п.п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,1 п.п.), здравоохранение (+0,1 п.п.), а также снижение цен в категориях жилья и транспорта (по -0,1 п.п. каждая).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,3%.
Наиболее заметный рост наблюдался у свежих овощей (+7%) и шоколада (+11,9%). Также подорожали свежие фрукты (+3,1%), мясо птицы (+2,6%), яйца (+4,2%), маргарин (+12,2%) и говядина (+7,1%). По окончании акций выросли цены на вяленое, соленое и копченое мясо (+2,7%), сыр и творог (+1,9%), а также йогурт (+4,1%).
В то же время подешевела свинина (-2,4%), а также - из-за скидок - кофе (-1,1%), фруктовые и овощные соки (-3,2%), картофель (-4,1%) и молоко (-1%).
Средний уровень цен на алкоголь и табак за месяц вырос на 3%. Причина - повышение акцизов на алкоголь с 1 марта. Цены на алкоголь увеличились на 2,9%, особенно подорожали крепкие напитки, пиво и вино. Табачные изделия подорожали в среднем на 3,2%.
В группе "одежда и обувь" за месяц цены выросли на 6,4%. Одежда подорожала на 5,2%, обувь - на 11,1%.
Средний уровень цен на жилье и связанные услуги снизился на 0,7%. Основной причиной стало снижение цен на электроэнергию (-3,9%), тогда как отопление подорожало на 0,6%.
В сфере здравоохранения цены выросли на 0,8% - дороже стали фармацевтические препараты и стоматологические услуги.
Цены на транспортные товары и услуги снизились на 0,7%, в первую очередь за счет удешевления топлива на 4,2%. В частности, дизель подешевел на 4,4%, бензин - на 4,6%, автогаз - на 0,5%. В то же время выросли цены на авиаперелеты и услуги по обслуживанию и ремонту личного транспорта. Удорожание затронуло и технический осмотр автомобилей, подорожавший с 1 марта.
Цены на товары и услуги в сфере отдыха и культуры за месяц выросли на 1,3%, в частности - подорожала подписка на телевидение, комплексные услуги отдыха и цветы.
В других группах потребления наиболее заметный рост за месяц показали цены на услуги питания, мебель для дома и телекоммуникационные услуги. В то же время снизились цены на средства личной гигиены и косметику.
Годовая инфляция в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го была в наибольшей степени обусловлена ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,7 п.п.), алкоголь и табак (+0,7 п.п.), отдых и культуру (+0,3 п.п.), здравоохранение (+0,3 п.п.), жилье (+0,2 п.п.), а также снижением цен в транспортной сфере (-0,3 п.п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков за год цены выросли на 6,4%.
Самый ощутимый вклад в годовой рост цен в этой группе внесли кофе (+16,2%) и шоколад (+37,4%). Также подорожали мясо птицы (+11,5%), сливочное масло (+31,1%), молочные продукты (+9,8%), свежие овощи (+5,8%), кондитерские изделия (+6%). Цены выросли на хлеб (+3,4%), копченое и соленое мясо (+3,6%), свежие фрукты (+5,4%), сыр и творог (+3,8%), яйца (+9,1%), консервированную рыбу и морепродукты (+11,4%), растительное масло (+13,1%) и оливковое масло (+12,7%), йогурт (+5,5%).
В то же время заметно подешевел сахар (-24,5%), свинина (-1,6%), а также мука и крупы (-3,4%).
Средний уровень цен на алкоголь и табак за год увеличился на 9,8%. Табачные изделия подорожали на 21,6%, алкоголь - на 3,9%, в основном из-за роста цен на крепкие напитки, вино и пиво.
Цены на жилье и связанные с ним услуги выросли за год на 1,2%. Особенно заметен рост цен на электроэнергию (+9,7%). Дороже стали услуги по управлению жильем (+7,5%), его обслуживанию и ремонту (+9,5%), вывозу мусора (+10,4%), аренде жилья (+6,7%), сжиженному газу в баллонах (+12,8%), водоснабжению (+4,8%) и канализации (+4,1%). В то же время подешевели теплоэнергия (-8,6%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-4,7%).
В сфере здравоохранения годовой рост цен составил 4,6%. Увеличились расходы на стоматологию, консультации специалистов, лекарства, лабораторные и рентгенологические услуги.
Цены на транспортные товары и услуги снизились за год на 2,1% благодаря падению цен на топливо (-6,3%). Дизель подешевел на 9%, бензин - на 7,7%. Автогаз, напротив, подорожал на 28,8%. Также подешевели авиаперевозки и подержанные автомобили. Однако подорожали сопутствующие услуги для личного транспорта, междугородние перевозки, а также ремонт и обслуживание автомобилей.
Цены на товары и услуги в сфере отдыха и культуры выросли на 4,9%, включая подписку на телевидение, спортивные и досуговые услуги, газеты, журналы, комплексные турпакеты и цветы.
В других потребительских категориях наибольший рост цен за год зафиксирован на услуги общественного питания, телекоммуникации и дошкольное образование. При этом снизились цены на личную гигиену, косметику и автострахование.
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