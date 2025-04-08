Инфляция в Латвии замедлилась - но цены растут

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков за год цены выросли на 6,4%.

Самый ощутимый вклад в годовой рост цен в этой группе внесли кофе (+16,2%) и шоколад (+37,4%). Также подорожали мясо птицы (+11,5%), сливочное масло (+31,1%), молочные продукты (+9,8%), свежие овощи (+5,8%), кондитерские изделия (+6%). Цены выросли на хлеб (+3,4%), копченое и соленое мясо (+3,6%), свежие фрукты (+5,4%), сыр и творог (+3,8%), яйца (+9,1%), консервированную рыбу и морепродукты (+11,4%), растительное масло (+13,1%) и оливковое масло (+12,7%), йогурт (+5,5%).

В то же время заметно подешевел сахар (-24,5%), свинина (-1,6%), а также мука и крупы (-3,4%).

Средний уровень цен на алкоголь и табак за год увеличился на 9,8%. Табачные изделия подорожали на 21,6%, алкоголь - на 3,9%, в основном из-за роста цен на крепкие напитки, вино и пиво.

Цены на жилье и связанные с ним услуги выросли за год на 1,2%. Особенно заметен рост цен на электроэнергию (+9,7%). Дороже стали услуги по управлению жильем (+7,5%), его обслуживанию и ремонту (+9,5%), вывозу мусора (+10,4%), аренде жилья (+6,7%), сжиженному газу в баллонах (+12,8%), водоснабжению (+4,8%) и канализации (+4,1%). В то же время подешевели теплоэнергия (-8,6%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-4,7%).

В сфере здравоохранения годовой рост цен составил 4,6%. Увеличились расходы на стоматологию, консультации специалистов, лекарства, лабораторные и рентгенологические услуги.

Цены на транспортные товары и услуги снизились за год на 2,1% благодаря падению цен на топливо (-6,3%). Дизель подешевел на 9%, бензин - на 7,7%. Автогаз, напротив, подорожал на 28,8%. Также подешевели авиаперевозки и подержанные автомобили. Однако подорожали сопутствующие услуги для личного транспорта, междугородние перевозки, а также ремонт и обслуживание автомобилей.

Цены на товары и услуги в сфере отдыха и культуры выросли на 4,9%, включая подписку на телевидение, спортивные и досуговые услуги, газеты, журналы, комплексные турпакеты и цветы.

В других потребительских категориях наибольший рост цен за год зафиксирован на услуги общественного питания, телекоммуникации и дошкольное образование. При этом снизились цены на личную гигиену, косметику и автострахование.