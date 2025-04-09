LVC за 13 миллионов реализует 11 проектов по улучшению организации дорожного движения

Для повышения безопасности движения планируется построить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов на семи участках государственных автодорог, в том числе пять проектов будет реализовано с софинансированием ЕС - между Валмиерой и Мурмуйжей, между Яньмуйжей и Цесисом, между Даугавпилсом и Лоциками, между Тукумсом и Милзкалне и между Бурини и Виестурциемсом.

Также планируется перестроить два перекрестка - на пересечении Видземского шоссе (A2) и региональной автодороги Смилтене - Гулбене (P27) и на перекрестке региональных автодорог Инциемс - Сигулда - Кегумс (P8) и Рига - Эргли (P4) в Сунтажи.

В этом году LVC также начнет строительство двух двухуровневых пересечений - под Елгавским шоссе (A8) в Бранки будет построен тоннель для автомобильного транспорта, пешеходов и велосипедистов, а в Крусткалны на Бауском шоссе - тоннель для пешеходов и велосипедистов. Оба проекта будут реализованы с софинансированием ЕС.

В период с 2025 по 2029 год LVC реализует несколько проектов по обеспечению безопасности дорожного движения с софинансированием ЕС - будет построено 10 двухуровневых пересечений, а также инфраструктура для пешеходов и велосипедистов в 15 местах. В целом на обе программы ЕС выделил почти 90 млн евро.