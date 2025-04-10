Глава LDz назвал главное направление деятельности компании

По его словам, в последние годы в связи с геополитической ситуацией LDz искало свою идентичность, но благодаря улучшению пассажирской инфраструктуры основным направлением предприятия стали пассажирские перевозки.

Приоритетом LDz является качественная пассажирская инфраструктура, включая платформы, оборудованные станции, а также перевозки грузов европейского происхождения для нужд экономики Латвии и Балтийского региона.

"В то же время в центре внимания остаются грузовые перевозки из Центральной Азии, одного из крупнейших стратегических партнеров Европейского союза (ЕС), для обеспечения их доступа на европейские рынки и доступа европейских товаров на рынки Центральной Азии", - добавил представитель LDz.

Он пояснил, что в настоящее время железнодорожные грузоперевозки, например, из Латвии в Германию или Италию ограничены, поскольку в Латвии, в отличие от Литвы, нет путей шириной 1435 миллиметров.

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"Поэтому Латвия вынуждена осуществлять перевозки до Литвы, в то время как литовские терминалы имеют ограниченную пропускную способность. Таким образом, пока проект Rail Baltica не будет реализован, LDz не сможет реально конкурировать в этом сегменте", - сказал Плявниекс.

Компания активно работает над использованием паромных линий в Германию и Скандинавские страны, чтобы грузы с латвийских или эстонских заводов можно было перевозить по железной дороге в порты Вентспилса и Лиепаи, а затем на пароме отправлять дальше в европейскую железнодорожную сеть.