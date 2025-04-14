PVD разрешила возобновить производство и продажу продукции Straupe

Молочное предприятие Straupe получило разрешение от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) на возобновление производства и продажи молочных продуктов, расфасованных вручную. Это означает, что завод возобновит работу на полную мощность, а продукция производства Straupe безопасна для потребления.
Как сообщили в PVD агентству LETA, в понедельник, 14 апреля, на предприятии была проведена повторная проверка, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры для того, чтобы компания могла гарантировать полную безопасность своей продукции для потребителей в будущем.
Учитывая, что компания провела работы по очистке и дезинфекции, переобучила персонал по вопросам гигиены и обязалась не допускать больных работников к участию в производственных процессах, PVD разрешила возобновить работу на приостановленной упаковочной линии.
В компании отметили, что, следуя всем инструкциям PVD, предприняли экстраординарные меры по дезинфекции производственной площадки, а также провели дополнительное обучение персонала.
"Решение PVD дает нам зеленый свет на возобновление производства взвешенных и упакованных вручную продуктов Straupe. Спасибо всем нашим существующим и новым клиентам, которые в эти дни активизировали свои визиты к нам и в наши торговые точки, чтобы поддержать местного производителя своими покупками. Ваша поддержка помогла нам пережить один из самых трудных периодов в истории предприятия. С большой ответственностью перед нашими покупателями мы продолжим производить молочные продукты, входящие в число самых качественных в Латвии", - заявил председатель правления Straupe Имант Балодис.
Между тем, вопреки обвинениям, звучавшим в социальных сетях, в Государственной службе окружающей среды (VVD) сообщили агентству LETA, что ведомство не получало в этом году жалоб от жителей на предприятие Straupe, в частности, связанных с нарушениями в управлении сточными водами, и никаких проверок не проводило. В прошлом году на предприятии проводилась инспекция очистных сооружений, никаких нарушений выявлено не было. В предыдущие годы подобные нарушения также не фиксировались.
На прошлой неделе генеральный директор PVD Марис Балодис сообщил, что в связи с выявлением у нескольких сотрудников Straupe инфекции E. coli и возможным заражением продукции деятельность кооператива частично приостановлена. Была закрыта производственная линия, на которой продукция вручную фасовалась в многоразовую тару - преимущественно это жидкие продукты в пластиковых контейнерах, такие как молоко и сметана. Продукция этой линии поставлялась в 14 образовательных учреждений.
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