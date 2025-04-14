PVD разрешила возобновить производство и продажу продукции Straupe

Как сообщили в PVD агентству LETA, в понедельник, 14 апреля, на предприятии была проведена повторная проверка, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры для того, чтобы компания могла гарантировать полную безопасность своей продукции для потребителей в будущем.

Учитывая, что компания провела работы по очистке и дезинфекции, переобучила персонал по вопросам гигиены и обязалась не допускать больных работников к участию в производственных процессах, PVD разрешила возобновить работу на приостановленной упаковочной линии.

В компании отметили, что, следуя всем инструкциям PVD, предприняли экстраординарные меры по дезинфекции производственной площадки, а также провели дополнительное обучение персонала.