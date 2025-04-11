Домбровскис: ЕС защитит свою экономику, если США не откажутся от тарифов

"Мы готовы работать с США и находить конструктивные решения, взаимоприемлемые решения", - заявил Домбровскис в Варшаве в преддверии встречи министров финансов стран ЕС.

"Мы, конечно, также даем понять, что если мы не увидим движения со стороны США и готовности отойти от подобной тарифной политики, то нам придется защищать свою собственную экономику. Мы должны будем защищать наши компании", - подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссар также выразил мнение, что в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом, ЕС окажется в выигрыше по сравнению с Соединенными Штатами.

Домбровскис примет участие в двухдневной встрече министров финансов стран ЕС, на которой будет обсуждаться неспокойная ситуация на финансовых рынках и способы смягчения негативного влияния тарифной политики Трампа на экономику ЕС, если Трамп продолжит ее.

Тем временем Паскаль Донохью, президент Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны, отметил устойчивость экономики еврозоны.

"Я по-прежнему очень, очень уверен в том, что экономические основы еврозоны прочны и сильны", - сказал он журналистам.

Донохью подчеркнул, что решение Трампа отложить введение более высоких тарифов дает Брюсселю возможность провести переговоры с Вашингтоном и "найти альтернативу пути, который приведет нас всех в мир с более низким ростом, более высокой инфляцией и множеством рисков, которые подорвут прогресс, достигнутый в последние годы".

В среду Трамп объявил, что откладывает на 90 дней введение повышенных тарифов, установив базовую ставку в 10% для всех стран, кроме Китая. Для ЕС были установлены тарифы в размере 20%.

Тем временем ЕС в четверг также объявил, что откладывает на 90 дней введение ответных тарифов на импорт из США.