Elvi и Rimi полностью прекращают продажу продукции Straupe

Розничные сети SIA Elvi Latvija и SIA Rimi Latvia полностью прекратили продажу продукции молочного кооператива Straupe. Такое решение принято на фоне того, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) временно приостановила часть деятельности предприятия после выявления случаев заражения его сотрудников энтерогеморрагической кишечной палочкой E. coli, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей компаний.
Член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне пояснила, что торговля продукцией Straupe полностью остановлена, товары уже изъяты из магазинов, а новые заказы не будут оформляться до дальнейшего выяснения обстоятельств.
Она добавила, что покупатели, приобретавшие продукты, указанные в отзыве PVD, могут вернуть их в магазин и получить назад потраченные средства при наличии чека.
По словам Вартукаптейне, Straupe - небольшой латвийский производитель, и его продукция составляет незначительную часть ассортимента молочных товаров в магазинах Elvi. При этом на полках уже представлены аналогичные товары, и временной замены не требуется. Оценка общих убытков компании будет проведена в ближайшее время.
Руководитель службы общественных связей Rimi Latvia Инга Бите сообщила, что, несмотря на то, что продукция Straupe, представленная в магазинах Rimi, относится к другой производственной линии, не связанной с предполагаемыми случаями заражения, компания в целях безопасности покупателей, а также следуя рекомендациям SPKC и PVD, 10 апреля немедленно изъяла из продажи девять наименований продукции Straupe.
"Мы объявили публичный отзыв этих товаров, и до 25 апреля покупатели могут принести их в любой магазин Rimi, где им вернут полную сумму при предъявлении чека", - заявила Бите, подчеркнув, что Rimi отозвала из торговли всю продукцию кооператива Straupe.
Она уточнила, что продукция Straupe относится к нишевому сегменту и занимает незначительную долю продаж, а ассортимент местной продукции в Rimi достаточно широк, чтобы покупатели могли выбрать альтернативу.
Также она отметила, что отзыв продукции неизбежно влечет за собой убытки для всех сторон: расходы несут и производители, и сами торговые сети - на логистику, административную работу и утилизацию.
Тем временем в компаниях Maxima Latvija и Lidl Latvija сообщили агентству LETA, что продукция Straupe не представлена в их магазинах.
Как уже сообщалось, в четверг на пресс-конференции генеральный директор PVD Марис Балодис сообщил, что в связи с выявлением у нескольких сотрудников инфекции E. coli и возможным заражением продукции, деятельность кооператива Straupe частично приостановлена.
Закрыта производственная линия, на которой продукция вручную фасовалась в многоразовую тару - преимущественно это жидкие продукты в пластиковых контейнерах, такие как молоко и сметана.
Продукция этой линии поставлялась в 14 образовательных учреждений. В это же время в разных регионах Латвии у детей были зарегистрированы случаи кишечной инфекции, вызванной E. coli. При проверке пищеблоков в дошкольных учреждениях PVD отбирала образцы различных продуктов, включая молочные, мясные, овощи и готовые блюда, для лабораторных исследований.
В том числе были взяты пробы продукции Straupe для анализа на содержание вирулентной формы E. coli (STEC/VTEC). Все полученные на данный момент лабораторные результаты оказались соответствующими нормам.
Тем не менее PVD предписала Straupe отозвать из торговли все молочные продукты, вручную расфасованные до 10 апреля, провести внеплановую мойку и дезинфекцию производственных помещений и оборудования, а также провести повторное обучение персонала по вопросам гигиены.
Автоматическая линия, на которой продукция не контактирует с работниками, продолжает функционировать.
Как пояснил директор департамента инфекционного анализа SPKC Юрий Перевощиков, у девяти сотрудников предприятия выявлена инфекция E. coli. Все они были задействованы в производстве пищевой продукции. Наиболее вероятный путь заражения - перенос бактерии с рук работников на еду, причём не обязательно при наличии симптомов заболевания. Продолжается анализ генетических последовательностей для установления возможной связи между случаями у детей и сотрудниками.
Также отобраны образцы на фермах для проверки на соответствие серотипам. Несмотря на то что источник может быть связан с животными, путь передачи - от человека.
SPKC напоминает, что бактерии E. coli присутствуют в кишечнике человека и животных как часть нормальной микрофлоры и обычно безвредны. Однако некоторые штаммы (STEC/VTEC) способны вырабатывать токсины, вызывающие тяжелую, в том числе кровавую диарею и почечную недостаточность.
Основным резервуаром таких штаммов являются травоядные животные - особенно крупный рогатый скот. Заражение человека может происходить через плохо термически обработанное мясо, сырое молоко, немытые овощи и фрукты, а также через прямой контакт от человека к человеку.
SPKC рекомендует термически обрабатывать пищу, тщательно мыть фрукты и овощи, особенно те, которые не будут подвергаться тепловой обработке. При появлении симптомов инфекции - спазмов в животе или кровавого поноса - следует немедленно обратиться к врачу.
Согласно данным Firmas.lv, в 2024 году Straupe показал оборот в 9,637 миллиона евро (+6,6% к прошлому году), при этом прибыль составила 334 459 евро (-1,3%).
Кооператив Straupe зарегистрирован в 1993 году. Он производит и реализует молоко, пахту, йогурты, сыры и другие молочные продукты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!