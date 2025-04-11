Elvi и Rimi полностью прекращают продажу продукции Straupe

Тем не менее PVD предписала Straupe отозвать из торговли все молочные продукты, вручную расфасованные до 10 апреля, провести внеплановую мойку и дезинфекцию производственных помещений и оборудования, а также провести повторное обучение персонала по вопросам гигиены.

Автоматическая линия, на которой продукция не контактирует с работниками, продолжает функционировать.

Как пояснил директор департамента инфекционного анализа SPKC Юрий Перевощиков, у девяти сотрудников предприятия выявлена инфекция E. coli. Все они были задействованы в производстве пищевой продукции. Наиболее вероятный путь заражения - перенос бактерии с рук работников на еду, причём не обязательно при наличии симптомов заболевания. Продолжается анализ генетических последовательностей для установления возможной связи между случаями у детей и сотрудниками.

Также отобраны образцы на фермах для проверки на соответствие серотипам. Несмотря на то что источник может быть связан с животными, путь передачи - от человека.

SPKC напоминает, что бактерии E. coli присутствуют в кишечнике человека и животных как часть нормальной микрофлоры и обычно безвредны. Однако некоторые штаммы (STEC/VTEC) способны вырабатывать токсины, вызывающие тяжелую, в том числе кровавую диарею и почечную недостаточность.

Основным резервуаром таких штаммов являются травоядные животные - особенно крупный рогатый скот. Заражение человека может происходить через плохо термически обработанное мясо, сырое молоко, немытые овощи и фрукты, а также через прямой контакт от человека к человеку.

SPKC рекомендует термически обрабатывать пищу, тщательно мыть фрукты и овощи, особенно те, которые не будут подвергаться тепловой обработке. При появлении симптомов инфекции - спазмов в животе или кровавого поноса - следует немедленно обратиться к врачу.

Согласно данным Firmas.lv, в 2024 году Straupe показал оборот в 9,637 миллиона евро (+6,6% к прошлому году), при этом прибыль составила 334 459 евро (-1,3%).

Кооператив Straupe зарегистрирован в 1993 году. Он производит и реализует молоко, пахту, йогурты, сыры и другие молочные продукты.