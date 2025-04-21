Видео Можно ли взять кредит на чужое имя?

"Таких больших [кредитов] я раньше не брала. Возвращала честно. И никаких проблем не было. Но на мое имя можно было взять кредит, потому что были скопированы мои банковские данные. Можно было зайти и оформить кредит. Когда я вошла в свой интернет-банк, я увидела, что кредиты уже оформлены. Я сама брала, но не такие огромные суммы. Я понимаю, что сын не сможет отдать такие суммы", - рассказала женщина.

Сначала сын оплачивал кредиты, но через несколько месяцев перестал и теперь не выходит на связь. Возникает вопрос: действительно ли так просто оформить кредит на имя другого человека?

"Это не совсем так, что кредит можно оформить в одно нажатие. Кредиторы обязаны собрать довольно подробную информацию", - пояснила глава Fintech Latvija Тина Лусе.

У кредиторов есть обязанность проверять платежеспособность заемщика - даже вне банковского сектора правила остаются достаточно строгими. Однако эксперты признают, что в системе все еще есть "дыры".

"Если в короткий срок берется несколько кредитов подряд, то эта информация может быть недоступна всем кредиторам", - рассказала Айя Брикше, глава отдела финансовой грамотности Банка Латвии.

Как кредиторы собирают данные и оценивают платежеспособность?

Руководитель SIA VIASMS.lv Мартиньш Магдебургер объясняет, что после получения заявки сотрудники проверяют соответствие личности кредитной политике компании. Этот процесс включает: проверку в базах данных AS Kredītinformācijas Birojs и AS CREFO Birojs о текущих и прошлых обязательствах клиента; запрос в базе данных Службы госдоходов (VID) о доходах клиента; расчеты по методологии Центра по защите прав потребителей (PTAC), включая соотношение ежемесячных расходов к доходам.

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