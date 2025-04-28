«Bite Latvija»: за год потребление мобильных данных выросло на 27 %

В апреле этого года общий объём потребления данных в сети оператора электронной связи и ИКТ-услуг «Bite Latvija» увеличился на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает руководитель Отдела радиосети «Bite Latvija» Александр Беляев, это свидетельствует о растущей значимости мобильной связи и интернета как для частных лиц, так и для коммерческих предприятий.
Рост потребления данных в значительной степени связан с переходом пользователей на новые технологии, которые поддерживают 5G и обеспечивают множество преимуществ, например, более быстрый интернет, высокие скорости загрузки и скачивания, а также более стабильное соединение. Учитывая высокий объём потребления данных и готовясь к сезону летних мероприятий, компания планирует установить мобильные базовые станции для увеличения ёмкости сети на массовых событиях, таких как фестиваль «Positivus» и концерты группы «Prāta Vētra».
В этом году «Bite Latvija» продолжает развитие сети, уже установив 23 новые базовые станции по всей Латвии, в том числе в Риге, Валмиере, Цесисе, Гулбене, Краславе, Вентспилсе и других местах. В первом квартале были модернизированы 100 базовых станций с использованием новейших технологий 5G от производителя телекоммуникационного оборудования «Ericsson».
Чтобы обеспечить быстрое и стабильное соединение на дорогах, компания развивает инфраструктуру сети и на основных автомагистралях, включая направления Рига–Алуксне, Рига–Резекне, Рига–Даугавпилс, Рига–Лиепая, Рига–Вентспилс, Рига–Елгава–Литва, а также на автомагистрали «Via Baltica» (Европейская трасса E67).
«Продолжая целенаправленное развитие сети, в этом году компания планирует инвестировать 20 миллионов евро в усовершенствование инфраструктуры. Уже к осени сеть 5G будет доступна по всей Риге, а к концу года преимуществами Bite 5G смогут пользоваться 85 % жителей Латвии. Данные показывают, что уже 39 % наших клиентов используют устройства с поддержкой 5G, и эта цифра продолжает расти с каждым днём. В среднем ежедневно в сети потребляется 1,3 миллиона GB данных. Жители всё активнее используют возможности, предлагаемые 5G: быстрый интернет, просмотр видео в высоком качестве и стабильное соединение, позволяющее совершать видеозвонки, стримить контент и без перебоев управлять умными устройствами дома или на работе», – отмечает А. Беляев.
Помимо расширения покрытия сети 5G по всей стране, «Bite Latvija» активно развивает и решения для мобильной связи в помещениях, которые обеспечивают стабильное и высококачественное покрытие в офисных зданиях, на производственных объектах, в аэропортах, торговых центрах, школах, медицинских учреждениях и других общественных местах. В настоящее время такие решения внедрены, например, в торговом доме «Kurši» на улице Бривибас, в международном аэропорту «Лиепая», в Рижской восточной клинической университетской больнице, а также в офисных зданиях на улице Антонияс 17 и 21.
Также, в преддверии лета, «Bite Latvija» предпринимает необходимые меры, чтобы обеспечить расширенную ёмкость сети на летних фестивалях, концертах и других массовых мероприятиях, где часто возникает значительная нагрузка на сеть.
«Фестивали, концерты и другие посещаемые мероприятия собирают большое количество людей, которые одновременно активно используют сеть. Это создаёт потребность в своевременном обеспечении большей ёмкости сети. Поэтому, чтобы гарантировать высокое качество услуг, мы планируем дополнительно установить передвижные базовые станции Bite на фестивале «Positivus» в Риге, а также на концертах группы «Prāta Vētra» в Даугавпилсе, Вентспилсе, Валмиере и Екабпилсе», – рассказывает А. Беляев.