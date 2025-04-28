«Bite Latvija»: за год потребление мобильных данных выросло на 27 %

Рост потребления данных в значительной степени связан с переходом пользователей на новые технологии, которые поддерживают 5G и обеспечивают множество преимуществ, например, более быстрый интернет, высокие скорости загрузки и скачивания, а также более стабильное соединение. Учитывая высокий объём потребления данных и готовясь к сезону летних мероприятий, компания планирует установить мобильные базовые станции для увеличения ёмкости сети на массовых событиях, таких как фестиваль «Positivus» и концерты группы «Prāta Vētra».

В этом году «Bite Latvija» продолжает развитие сети, уже установив 23 новые базовые станции по всей Латвии, в том числе в Риге, Валмиере, Цесисе, Гулбене, Краславе, Вентспилсе и других местах. В первом квартале были модернизированы 100 базовых станций с использованием новейших технологий 5G от производителя телекоммуникационного оборудования «Ericsson».

Чтобы обеспечить быстрое и стабильное соединение на дорогах, компания развивает инфраструктуру сети и на основных автомагистралях, включая направления Рига–Алуксне, Рига–Резекне, Рига–Даугавпилс, Рига–Лиепая, Рига–Вентспилс, Рига–Елгава–Литва, а также на автомагистрали «Via Baltica» (Европейская трасса E67).