Latvijas Pasts выставит на аукцион землю возле Рижского центрального вокзала

Оценка участка и стартовая цена аукциона составляют 5,61 миллиона евро, шаг торгов - 56 000 евро.

В компании указывают, что недвижимость расположена на пересечении улиц Элизабетес и Сатеклес.

На участке находится здание, принадлежащее третьему лицу. Таким образом, новый владелец унаследует все правовые отношения арендодателя, поток доходов и обязательства, связанные с данным участком. По указанному адресу располагается бизнес-центр Origo One.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 мая, а сам аукцион завершится 30 мая.

Предполагается, что вырученные от отчуждения объекта средства будут направлены на долгосрочное развитие, чтобы реализовать проекты по улучшению инфраструктуры и процессов компании.

Latvijas Pasts приглашает потенциальных инвесторов участвовать в аукционе и подробно ознакомиться с информацией об участке, чтобы претенденты имели полное понимание возможностей использования недвижимости и ее перспектив.

Latvijas Pasts выставляет на публичные торги те объекты недвижимости, которые не используются в рамках основной предпринимательской деятельности или не соответствуют бизнес-целям компании.