Latvijas Pasts выставит на аукцион землю возле Рижского центрального вокзала

Государственное акционерное общество Latvijas Pasts выставит на аукцион земельный участок площадью 8877 квадратных метров, расположенный рядом с Рижским Центральным железнодорожным вокзалом по адресу ул. Сатеклес, 2b, сообщили представители Latvijas Pasts.
Оценка участка и стартовая цена аукциона составляют 5,61 миллиона евро, шаг торгов - 56 000 евро.
В компании указывают, что недвижимость расположена на пересечении улиц Элизабетес и Сатеклес.
На участке находится здание, принадлежащее третьему лицу. Таким образом, новый владелец унаследует все правовые отношения арендодателя, поток доходов и обязательства, связанные с данным участком. По указанному адресу располагается бизнес-центр Origo One.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 мая, а сам аукцион завершится 30 мая.
Предполагается, что вырученные от отчуждения объекта средства будут направлены на долгосрочное развитие, чтобы реализовать проекты по улучшению инфраструктуры и процессов компании.
Latvijas Pasts приглашает потенциальных инвесторов участвовать в аукционе и подробно ознакомиться с информацией об участке, чтобы претенденты имели полное понимание возможностей использования недвижимости и ее перспектив.
Latvijas Pasts выставляет на публичные торги те объекты недвижимости, которые не используются в рамках основной предпринимательской деятельности или не соответствуют бизнес-целям компании.
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