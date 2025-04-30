На больницу Страдиня может лечь часть расходов на строительство новых корпусов

Строительство корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) испытывает проблемы с финансированием. Больнице, возможно, придется покрыть 10-15 миллионов евро из своего бюджета. Правление PSKUS планирует доверить дальнейший строительный процесс предприятию Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), которое полно решимости взять эту задачу на себя, пишет газета Diena.
Правда, непонятно, когда может быть достроен корпус А2, а тем более - корпус В, кардиологический.
Строительство корпуса А2 приближается к завершающей фазе. В корпусе планируется разместить центр неотложной медицины и приемный покой, операционные залы, профили хирургии и нейрохирургии, отделения неврологии и инсульта, челюстно-лицевой хирургии, а также реанимацию и клинику здоровья женщины и ребенка вместе с родильным блоком.
Общий бюджет проекта составляет 156,7 млн евро, которые необходимы как для строительства, так и для покупки оборудования. Сейчас на объекте удалось устранить ошибки, допущенные прежними строителями - предприятием Velve, с которым в прошлом году был расторгнут договор и продолжаются суды. Например, территория приведена в порядок так, чтобы вода не попадала в подвал, ликвидированы дефекты кровли. Построена подъездная дорога для автомобилей скорой помощи, отремонтированы опорная стена и фасад.
Какое финансирование потребуется на заключительную фазу, в которой предусмотрено демонтировать дефектную стройку и ликвидировать плесень, а также завершить строительные работы второй очереди корпуса А2, председатель правления PSKUS Лаурис Видзис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам не сообщил. Сумму можно будет обнародовать после того, как будут получены предложения застройщиков по конкурсу.
В качестве большого минуса Видзис упомянул и то, что в начале года неясен размер бюджета больницы. Это как ежегодный бег по кругу с января по декабрь, когда происходит перераспределение финансирования. Этот год не стал исключением.
Видзис отметил, что у правления больницы состоялись переговоры с VNĪ и в них достигнут общий знаменатель, а именно: строительством должны заниматься профессиональные предприятия, а не медицинское учреждение, у которого совершенно другие задачи. Член правления VNĪ Елена Гаврилова подтвердила готовность перенять строительный надзор за этим объектом.
Хотя заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин подтвердил, что деньги на завершение корпуса А2 зарезервированы, Видзис не скрыл опасений, что 10-15 млн евро в качестве непрямых затрат в рамках финансируемого Евросоюзом проекта придется покрыть из кармана больницы.
Как сообщалось, в феврале 2024 года PSKUS расторгла договор с Velve после того, как застройщик признал свою неспособность выполнить договорные обязательства. 21 февраля после трехчасовых переговоров больница приняла недостроенный корпус от строительной компании.
Договор между больницей и Velve был подписан 27 августа 2020 года и предусматривал 30-месячный срок завершения работ - новый больничный корпус должен был быть закончен весной 2023 года. В течение срока действия договора по предложению Velve его условия менялись в общей сложности пять раз, а сроки трижды продлевались, что привело к увеличению цены договора на 16 млн евро. В результате за эти годы было построено менее 60% от запланированного объема строительства, часть которого так и не была передана заказчику, в результате 26 млн евро из средств ЕС остались неиспользованными.
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