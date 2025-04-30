На больницу Страдиня может лечь часть расходов на строительство новых корпусов

В качестве большого минуса Видзис упомянул и то, что в начале года неясен размер бюджета больницы. Это как ежегодный бег по кругу с января по декабрь, когда происходит перераспределение финансирования. Этот год не стал исключением.

Видзис отметил, что у правления больницы состоялись переговоры с VNĪ и в них достигнут общий знаменатель, а именно: строительством должны заниматься профессиональные предприятия, а не медицинское учреждение, у которого совершенно другие задачи. Член правления VNĪ Елена Гаврилова подтвердила готовность перенять строительный надзор за этим объектом.

Хотя заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин подтвердил, что деньги на завершение корпуса А2 зарезервированы, Видзис не скрыл опасений, что 10-15 млн евро в качестве непрямых затрат в рамках финансируемого Евросоюзом проекта придется покрыть из кармана больницы.

Как сообщалось, в феврале 2024 года PSKUS расторгла договор с Velve после того, как застройщик признал свою неспособность выполнить договорные обязательства. 21 февраля после трехчасовых переговоров больница приняла недостроенный корпус от строительной компании.

Договор между больницей и Velve был подписан 27 августа 2020 года и предусматривал 30-месячный срок завершения работ - новый больничный корпус должен был быть закончен весной 2023 года. В течение срока действия договора по предложению Velve его условия менялись в общей сложности пять раз, а сроки трижды продлевались, что привело к увеличению цены договора на 16 млн евро. В результате за эти годы было построено менее 60% от запланированного объема строительства, часть которого так и не была передана заказчику, в результате 26 млн евро из средств ЕС остались неиспользованными.