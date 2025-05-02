Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, достигнув отметки 40 752,96 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 прибавил 0,6% - до 5604,14 пункта, а технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,5% - до 17 710,74 пункта.

Британский индекс FTSE 100 в четверг также показал небольшой рост - менее чем на 0,1%, достигнув уровня 8496,80 пункта.

Фондовые биржи Парижа и Франкфурта в четверг были закрыты по случаю праздничного выходного дня.

На электронных торгах в Нью-Йорке цена барреля нефти марки WTI в четверг выросла на 1,8% - до 59,24 доллара. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже поднялась на 1,8% и составила 62,13 доллара за баррель.

Цена природного газа на нидерландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) снизилась на 0,5%, составив 32,15 евро за мегаватт-час.

Курс евро к доллару США в четверг опустился с 1,1328 до 1,1289. Британский фунт стерлингов ослабел с 1,3329 до 1,3277 доллара. При этом доллар укрепился к японской иене - с 143,07 до 145,44 иены. Курс евро к фунту стерлингов незначительно вырос - с 85,00 до 85,02 пенса за евро.