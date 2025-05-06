Банки Латвии потеряли треть прибыли в этом году

В частности, в марте текущего года кредитные учреждения получили прибыль в размере 42,3 миллиона евро.

На 31 марта 2025 года активы латвийских монетарных финансовых институтов составляли 29,494 миллиарда евро, увеличившись за год на 4,2%, или на 1,186 миллиарда евро. Годом ранее, в конце марта 2024 года, активы MFI были на уровне 28,308 миллиарда евро.

Объем кредитов, выданных резидентам Латвии монетарными финансовыми институтами, к концу марта составил 14,195 миллиарда евро, что на 4,3% больше прошлогоднего показателя. Из этой суммы кредиты в евро составили 14,093 миллиарда евро, увеличившись за год на 4,1%. Объем кредитов в иностранной валюте вырос ещё более заметно - на 28,5%, достигнув 102,7 миллиона евро.

Объем вкладов, привлеченных от резидентов Латвии, на конец марта 2025 года вырос до 19,641 миллиарда евро, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них вклады в евро составили 18,37 миллиарда евро (рост на 6,4%), а в иностранной валюте - 1,272 миллиарда евро (рост на 7,7%).

При этом собственный капитал и резервы латвийских монетарных финансовых институтов на конец марта текущего года составили 3,363 миллиарда евро, что на 0,8% меньше показателя марта 2024 года.

По итогам всего 2024 года прибыль латвийских кредитных учреждений составила 521,5 миллиона евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году. За первые три месяца прошлого года банки получили 162 миллиона евро прибыли.

К монетарным финансовым институтам относятся кредитные организации и финансовые компании, принимающие депозиты от клиентов, не относящихся к категории монетарных финансовых институтов, а также предоставляющие кредиты и инвестирующие средства в ценные бумаги за собственный счет.