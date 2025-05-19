Министерство сообщения назвало главную задачу airBaltic

В то же время в Министерстве сообщения подчеркнули, что результаты airBaltic за первый квартал этого года свидетельствуют о снижении убытков компании по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В свою очередь представители airBaltic сообщили агентству LETA, что, принимая во внимание динамику рынка и внешние факторы, в настоящее время невозможно точно спрогнозировать ситуацию во второй половине года. Поэтому airBaltic воздержалась от прогнозов относительно максимальной суммы, которая потребуется от государства.

Ранее финансовый директор airBaltic Витольд Яковлев сообщил СМИ, что в случае ухудшения ситуации во второй половине этого года, например, в отношении цен на топливо, airBaltic придется искать дополнительные средства у акционеров.

Он признал, что бюджет airBaltic на 2025 год был сформирован в режиме экономии средств, минимизируя возможные капиталовложения и оптимизируя расходы. По словам Яковлева, если базовый сценарий будет реализован, airBaltic фактически планирует ожидать переноса первичного публичного размещения акций (IPO) на 2026 год, однако существует вероятность, что в случае негативного развития событий во второй половине года придется изыскивать дополнительные средства, возможно, также у акционеров.

Как уже сообщалось, в первом квартале этого года airBaltic работала с убытком в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Между тем, оборот концерна airBaltic в первом квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 0,3% и составил 132,719 млн евро.

В 2024 году концерн airBaltic работал с аудиторскими убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в то время как оборот концерна увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.