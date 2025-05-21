VDD проверит информацию о незаконном сотрудничестве латвийской компании с Россией

Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку информации в связи с возможным незаконным сотрудничеством с Россией со стороны зарегистрированной в Юрмале компании KLC Group, выяснило агентство LETA.
Компетентным органом по вопросам соблюдения санкций в Латвии является Служба финансовой разведки (FID), где агентству LETA сообщили, что FID не имеет права комментировать конкретные компании или лица в связи с ограничениями, установленным Законом об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В то же время FID подчеркивает, что любая информация о возможном обходе международных санкций тщательно анализируется в рамках работы компетентных учреждений. Контроль за соблюдением санкций и предотвращение их обхода в Латвии осуществляется на постоянной основе, в сотрудничестве с национальными и международными партнерами.
Ранее издание The Insider сообщал, что зарегистрированное в Юрмале предприятие KLC group, принадлежащее Роберту Калве, несмотря на санкции Европейского союза (ЕС), экспортировало в Россию в 2024 году оборудование для промышленной автоматизации западного производства на сумму 1,3 миллиона долларов США.
Оборудование, в том числе от Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Intel и других продавалось посредникам, которые поставляли его компаниям, выполняющим российский государственный оборонный заказ.
Среди поставленного оборудования были панели управления промышленной автоматизацией от Siemens, Wago Kontakttechnik, STM Products, Weidmuller Interface, Staubli Electrical Connectors, TE Connectivity, ODU, Harting Electric connectors, Fratelli Giacomello, Schneider Electric Industries и коммутационные устройства Pilz.
Также поставлялись системы промышленной автоматизации от Rockwell Automation, Phoenix Contact, кабели от Rittal, Abb Stotz-Kontakt и U.I.Lapp, измерительные приборы от Endress + Hauser и IFM Electronic, дальномеры от Wenglor Sensoric, Vishay Intertechnology и др., оборудование для защиты электрических цепей Abb и Siba.
Согласно документам, грузы следовали через Казахстан и Кыргызстан, а импортерами выступали компании "Трейдэксперт", "Компания Электроникс" и "Проторг", которые размещали заказы на экспортно-импортные операции. Однако фактическими покупателями были две связанные компании - ITC и ITC-Project, выяснил The Insider.
В документах часто упоминается Вильнюс как место поставки, также упоминаются Дрезден и Стамбул. Однако получателями были российские компании, связанные с военной и промышленной продукцией.
Данные о конечных получателях подтверждаются арбитражными делами, в которых упоминаются поставки от компаний ITC и ITC-Project, сотрудничавших с KLC group. Эти компании являются активными участниками судебного процесса в России, и, используя судебные документы, удалось частично раскрыть цепочку поставок.
В разные периоды между 2022 и 2024 годами поставки осуществлялись, в частности, на челябинский радиозавод "Полет", на предприятие "Заслон", получавшее чипы Intel, признанные в суде б/у, на Северский трубный завод, на Таганрогский металлургический завод, на "Ланит-Норд".
The Insider не удалось получить комментарий от KLC group.
По данным Firmas.lv, KLC group зарегистрировано в 2021 году, его основной капитал составляет 2 800 евро. Единственным владельцем компании является Калве.
В 2023 году оборот KLC group составил 5,167 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2022 году, а убытки компании выросли в несколько раз и составили 385 668 евро. Финансовые показатели за 2024 год еще не опубликованы.
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