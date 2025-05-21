Частные застройщики строят многоквартирные дома в Валмиере

В самоуправлении радуются интересу со стороны инвесторов

Это не первые многоквартирные дома в Валмиере, построенные частными предпринимателями - два уже заселены. Глава стройуправы Валмиеры Йоланта Бруниня объясняет активность частных застройщиков экономическим развитием города.

"В последние годы радует то, что частные инвесторы, оценив ситуацию, увидели возможность начать собственные проекты. На это, безусловно, влияет и то, что в Валмиере, возможно, у людей выше платежеспособность, чем в других регионах", - отметила Бруниня.

В строительном управлении также положительно оценивают тот факт, что два уже завершенных дома были возведены на базе ранее начатых и впоследствии заброшенных строек.

"Ключевой момент в том, что эти объекты перешли в руки самих строителей. Они сами все взяли в свои руки, сами строят, и, видимо, это позволяет им инвестировать по-другому - они сами все рассчитывают и, скорее всего, не накручивают на себя лишние расходы", - добавила она.

Строители хвалят сотрудничество с банками

Строительные компании признают: для того чтобы частные застройщики решались на строительство многоквартирных домов в регионах, важнейшее значение имеет платежеспособность населения и поддержка банков.

"Мы тоже пользовались банковским финансированием - банк был очень отзывчив. Думаю, если все правильно оформлено и застройщик может доказать свои вложения, проблем с банками не возникает. Главное, чтобы у людей была работа. Если у людей есть доход, банки это видят", - сказал Раймонд Кунцевич.

Мадара Апсите также отметила, что банки стали более открытыми к сотрудничеству:

"Одно из главных условий - чтобы банки поддерживали не только застройщиков, но и покупателей квартир. Большинство покупателей нуждаются в банковском финансировании, ведь стоимость больших квартир уже приближается к цене частного дома. Поэтому все упирается в покупательскую способность", - пояснила она.

В то же время, по словам Апсите, покупателю квартиры сейчас приходится считаться с тем, что общую сумму серьезно увеличивает высокий налог на добавленную стоимость.