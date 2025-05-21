Частные застройщики строят многоквартирные дома в Валмиере

Для решения актуального жилищного вопроса в Валмиере в настоящее время строятся два дома, в которых можно будет арендовать квартиры по доступной цене. Параллельно к строительству многоквартирных домов подключились и несколько частных застройщиков - три строительные компании из Валмиеры. До сих пор в регионах частные застройщики проявляли сдержанность к таким проектам, отдавая предпочтение Риге и ее окрестностям, сообщает портал lsm.lv.
Большой интерес к новым домам
"Это будет наш дом. В перспективе - еще семь таких же домов. Здесь также будет построена улица и променад вдоль берега Гауи", - рассказывает, показывая визуализацию, член правления строительной компании Renesanse Раймонд Кунцевич в интервью Латвийскому Радио.
Здание возводится на берегу Гауи и, несмотря на то, что оно еще только строится, интерес к квартирам уже очень высокий.
"Если честно, то первые две квартиры на верхних этажах были зарезервированы еще до начала работ. Люди проявляют интерес, и продажи пошли довольно активно", - отметил Кунцевич.
О высоком интересе со стороны потенциальных покупателей говорит и строительная компания Aimasa, которая возводит пятиэтажный многоквартирный дом. В нем будет 53 квартиры.
"После успешно реализованного проекта на улице Георга Апиня здесь же, в Валмиере, мы поняли, что должны продолжать. Валмиера - это развитый город, здесь ощущается нехватка жилья, поэтому цены на квартиры на вторичном рынке стали очень высокими - они уже почти сравнялись с ценами на новостройки.
В результате люди готовы покупать новые квартиры, и банки охотно выдают кредиты. Да, сейчас действительно наблюдается большой интерес", - рассказала руководитель отдела продаж Мадара Апсите.
В самоуправлении радуются интересу со стороны инвесторов
Это не первые многоквартирные дома в Валмиере, построенные частными предпринимателями - два уже заселены. Глава стройуправы Валмиеры Йоланта Бруниня объясняет активность частных застройщиков экономическим развитием города.
"В последние годы радует то, что частные инвесторы, оценив ситуацию, увидели возможность начать собственные проекты. На это, безусловно, влияет и то, что в Валмиере, возможно, у людей выше платежеспособность, чем в других регионах", - отметила Бруниня.
В строительном управлении также положительно оценивают тот факт, что два уже завершенных дома были возведены на базе ранее начатых и впоследствии заброшенных строек.
"Ключевой момент в том, что эти объекты перешли в руки самих строителей. Они сами все взяли в свои руки, сами строят, и, видимо, это позволяет им инвестировать по-другому - они сами все рассчитывают и, скорее всего, не накручивают на себя лишние расходы", - добавила она.
Строители хвалят сотрудничество с банками
Строительные компании признают: для того чтобы частные застройщики решались на строительство многоквартирных домов в регионах, важнейшее значение имеет платежеспособность населения и поддержка банков.
"Мы тоже пользовались банковским финансированием - банк был очень отзывчив. Думаю, если все правильно оформлено и застройщик может доказать свои вложения, проблем с банками не возникает. Главное, чтобы у людей была работа. Если у людей есть доход, банки это видят", - сказал Раймонд Кунцевич.
Мадара Апсите также отметила, что банки стали более открытыми к сотрудничеству:
"Одно из главных условий - чтобы банки поддерживали не только застройщиков, но и покупателей квартир. Большинство покупателей нуждаются в банковском финансировании, ведь стоимость больших квартир уже приближается к цене частного дома. Поэтому все упирается в покупательскую способность", - пояснила она.
В то же время, по словам Апсите, покупателю квартиры сейчас приходится считаться с тем, что общую сумму серьезно увеличивает высокий налог на добавленную стоимость.
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