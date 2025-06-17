Латвия приобретет еще 42 БМП ASCOD

Они предназначены для вооружения еще одного батальона.

Как уже сообщалось, в январе этого года Латвия подписала контракт с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку Национальным вооруженным силам (НВС) 42 БМП ASCOD, что обойдется в 373 млн евро.

Из них 42 машины должны быть поставлены в течение трех лет, а первые бронемашины - в следующем году. При этом контракт предусматривал возможность для Латвии заказывать новые партии машин, оплачивая их отдельно.

Согласно контракту, участие местной промышленности в поставке боевых машин планируется на уровне 30%.

Читайте также Деньги В Валмиере начнут собирать боевые машины пехоты

Компания Defence Partnership Latvia заключила договор о партнерстве с GDELS-Santa Bárbara Sistemas, и следующей весной планируется начать сборку боевых машин в Валмиере. В стратегическом сотрудничестве с GDELS-Santa Bárbara Sistemas также примут участие местные компании, такие как SIA Belss, SIA Latvijas mobilais telefons, SIA East Metal, SIA Teters, SIA RK Metāls, SIA Lanos, SIA Tilde, SIA SFM Latvia и другие.

По данным Firmas.lv, оборот Defence Partnership Latvia в 2023 году составил 1,31 млн евро, а прибыль - 297 023 евро. Компания была зарегистрирована в 2020 году, а ее основной капитал составляет 203 777 евро.

Совладельцами Defence Partnership Latvia являются SIA Patria Latvia (70,03%), единственным владельцем которой является зарегистрированная в Финляндии компания Patria ISP, и SIA Unitruck (29,97%), принадлежащая Нормунду Дрилевскису.