В Валмиере начнут собирать боевые машины пехоты

Он проинформировал, что Defence Partnership Latvia заключило партнерское соглашение с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas, и весной следующего года в Валмиере планируется начать сборку боевых машин.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что из общей суммы контракта с испанским производителем - почти 400 миллионов евро - около 90 миллионов евро составит локализация производства боевых машин ASCOD в Латвии с привлечением более 10 латвийских предприятий.

Комплектация боевой машины пехоты включает броню четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматическую пушку, противотанковое вооружение, пулемет и другие технологии, обеспечивающие бойцам обзор поля боя. Экипаж машины состоит из трех человек, и она может перевозить шестерых солдат в полном боевом снаряжении и осуществлять их десантирование.

На производственной площадке Defence Partnership Latvia также планируется осуществлять техническое обслуживание всех закупленных Латвией машин ASCOD.

Передача первых боевых машин Национальным вооруженным силам (НВС) запланирована на осень 2026 года.