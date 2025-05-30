В Валмиере начнут собирать боевые машины пехоты

В следующем году в Валмиере начнется производство боевых машин пехоты ASCOD, сообщил в пятницу, 30 мая, глава компании Defence Partnership Latvia Угис Романовс
Он проинформировал, что Defence Partnership Latvia заключило партнерское соглашение с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas, и весной следующего года в Валмиере планируется начать сборку боевых машин.
Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что из общей суммы контракта с испанским производителем - почти 400 миллионов евро - около 90 миллионов евро составит локализация производства боевых машин ASCOD в Латвии с привлечением более 10 латвийских предприятий.
Комплектация боевой машины пехоты включает броню четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматическую пушку, противотанковое вооружение, пулемет и другие технологии, обеспечивающие бойцам обзор поля боя. Экипаж машины состоит из трех человек, и она может перевозить шестерых солдат в полном боевом снаряжении и осуществлять их десантирование.
На производственной площадке Defence Partnership Latvia также планируется осуществлять техническое обслуживание всех закупленных Латвией машин ASCOD.
Передача первых боевых машин Национальным вооруженным силам (НВС) запланирована на осень 2026 года.
По информации Министерства обороны, одной из ключевых задач по вовлечению местной промышленности станет создание в Латвии сервисного центра обслуживания боевых машин ASCOD, что будет иметь важное значение для управления жизненным циклом этих боевых платформ. Создание центра предусмотрено в рамках договора. Ожидается, что он обеспечит эффективное техническое обслуживание и повысит доступность боевой техники.
Это позволит латвийской промышленности интегрироваться в международную цепочку поставок испанской компании, способствуя экономическому росту и укрепляя технологическую автономию Латвии в сфере обороны, подчеркивает Министерство обороны.
Как уже сообщалось, в январе этого года Латвия подписала контракт с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD для НВС на общую сумму 373 миллиона евро.
Согласно договору, 42 машины должны быть поставлены в течение трех лет, первые единицы техники - уже в следующем году. Контракт также предусматривает возможность дополнительного заказа новых партий техники с отдельной оплатой.
Согласно условиям соглашения, участие местной промышленности в обеспечении боевых машин предусмотрено на уровне 30%.
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