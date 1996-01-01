Цена старой Honda подскочила на eBay в 40 раз благодаря видео с котом

Житель Лос-Анджелеса 2 ноября выставил на интернет-аукцион eBay автомобиль Honda Accord EX 1996 года, принадлежащий его девушке, с начальной ценой лота 499 долларов. При этом одновременно американец выложил на Reddit и Youtube видеоролик об этой машине, который вызвал эффект разорвавшейся бомбы: менее чем за сутки цена авто взлетела до 20 600 долларов, а число ставок на аукционе достигло 88.

Для сравнения, в настоящее время цена новой Honda Accord в США стартует от 23 570 долларов, замечает Авто Mail.ru. На видео, смонтированном с использованием живописных пейзажей, продемонстрирован один день из жизни владелицы авто и различные достоинства этого старенького японского купе.

В частности, наглядно показано, как можно комфортно перевозить кота, пить кофе, слушать музыку и петь во время поездки. Кроме того, для женщин на внутренней стороне крышки багажника встроено небольшое зеркало.

В описании лота сообщается, что пробег этого автомобиля в кузове купе составляет 141 тысячу с небольшим миль, то есть более 220 тысяч км, он оснащен двигателем объемом 2,2 литра мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач.

Объявление на eBay будет размещено до 9 ноября, и не исключено, что цена машины может вырасти еще. Вместе с тем совсем не обязательно, что кто-то вообще купит этот автомобиль.