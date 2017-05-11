Американец попал в зазеркалье и снял это на видео

Мультипликатор из США Кевин Пэрри, принимавший участие в создании картин «Кубо. Легенда о самурае» и «Семейка монстров», решил развлечь народ новой оптической иллюзией.

Он опубликовал в Instagram видео «Прогулка в лесу», которое за несколько дней набрало больше 100 тысяч просмотров.

Теперь посмотревшие этот ролик пытаются найти объяснение происходящему в кадре. Впрочем, многие из них списывают «чудо прохождения через зеркало» на видеомонтаж.

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Instagram

Walk in the Woods A post shared by Kevin Parry (@kevinbparry) on May 11, 2017 at 6:27am PDT

Это далеко не единственное подобное видео на странице Кевина. Ранее он выкладывал и другие «фокусы», в том числе и с зеркалом.