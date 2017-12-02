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А ты так мог бы? Фото, которые заставляют переосмыслить жизнь

TVNET
Фото: Instagram.com

Пока мы пристально изучаем Instagram других, эти люди решили поменять свою жизнь на 100 процентов. Они живут в разных точках нашей планеты. Они бросили работу в офисе, привычный уклад жизни и много чего еще, чтобы обитать в простом трейлере. В рамках проекта «Трейлерная жизнь» (#VanLife @project.vanlife) в соцсетях публикуются свидетельства иной жизни - простой и незамысловатой, которая побуждает внести коррективы и в свою. А ты так мог бы?

В 2011 году американец Фостер Ханингтон оставил работу в бюро известного дизайнера Ральфа Лорена (Ralph Lauren) и переехал в ... автомашину Volkswagen Syncro 1987 года выпуска. Каждый день он занимался серфингом и делал фото своих будней, которыми делился в соцсетях. Это было еще до появления Instagram. В течение времени американец приобрел около 1 млн. подписчиков и стал одной из первых знаменитостей соцсетей.

На данный момент у движения десятки тысяч последователей, которые переосмыслили свою жизнь.

















Photo by @wildbonde #projectvanlife

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Atmospheric 🚐🌌 Photo by @lennart #projectvanlife

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Van naps 🐶🚐 Photo by @noel_russ #projectvanlife

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Photo by @braedin #projectvanlife

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Atmospheric 🚐🌌 Photo by @greg.mills #projectvanlife

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Adventure season 🚐 Photo by @samuelelkins #projectvanlife

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