А ты так мог бы? Фото, которые заставляют переосмыслить жизнь

Пока мы пристально изучаем Instagram других, эти люди решили поменять свою жизнь на 100 процентов. Они живут в разных точках нашей планеты. Они бросили работу в офисе, привычный уклад жизни и много чего еще, чтобы обитать в простом трейлере. В рамках проекта «Трейлерная жизнь» (#VanLife @project.vanlife) в соцсетях публикуются свидетельства иной жизни - простой и незамысловатой, которая побуждает внести коррективы и в свою. А ты так мог бы?

В 2011 году американец Фостер Ханингтон оставил работу в бюро известного дизайнера Ральфа Лорена (Ralph Lauren) и переехал в ... автомашину Volkswagen Syncro 1987 года выпуска. Каждый день он занимался серфингом и делал фото своих будней, которыми делился в соцсетях. Это было еще до появления Instagram. В течение времени американец приобрел около 1 млн. подписчиков и стал одной из первых знаменитостей соцсетей.

На данный момент у движения десятки тысяч последователей, которые переосмыслили свою жизнь.

Photo by @wildbonde #projectvanlife A post shared by @ projectvanlife on Dec 17, 2017 at 4:48pm PST

Atmospheric 🚐🌌 Photo by @lennart #projectvanlife A post shared by @ projectvanlife on Dec 13, 2017 at 5:14am PST

Photo by @braedin #projectvanlife A post shared by @ projectvanlife on Dec 7, 2017 at 3:37pm PST