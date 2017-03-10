Пользователь сети выдавал себя за 244 человека одновременно

Неизвестный гражданин КНР придумал для себя 244 личности, от лица которых общался с людьми на популярном китайском сайте Zhihu.com, где посетители могут отвечать на вопросы или сами задавать их другим. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила газета South China Morning Post.

Еще по этой теме У сервиса знакомств Tinder обнаружилось секретное приложение для избранных пользователей вчера

Руководство сайта недавно заблокировало аккаунт мужчины за то, что он вводил других пользователей в заблуждение.

Газета не уточняет, создавал ли китаец себе несколько профилей или писал все свои ответы с одного.

Реклама

Пользователь, в частности, представлялся наркоманом, который отказался от запрещенных веществ восемь лет назад.

В других обсуждениях он назывался бизнесменом-отшельником, полицейским, рыбаком,

а также периодически придумывал себе судьбы фермера, выращивающего лотосы, главы деревенской общины и профессионального горнолыжника.

Многие китайцы, как пишет издание, называют пользователя «самым интересным человеком» в стране и специально отслеживают все его передвижения в сети.

Еще по этой теме