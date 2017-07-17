Пользовательницу сайта знакомств арестовали за шантаж

 

Фото: AP/ScanPix

Жительница США Сеул Ки Юм была приговорена к месяцу тюрьмы за вымогательства денег у мужчин, с которыми знакомилась на сайтах. Женщина после полового контакта шантажировала партнеров, убеждая их в собственной беременности, передает International Business Times.

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Издание сообщает, что 26-летняя Юм занималась вымогательством в течение трех лет. Девушка угрожала мужчинам, что расскажет об их отношениях женам или родственникам. Таким образом она смогла заработать свыше 300 тысяч долларов.

Сообщается, что житель Калифорнии, ставший жертвой предприимчивой девушки,

выплачивал ей по 10 тысяч долларов ежемесячно, поскольку боялся быть разоблаченным перед женой.

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В то же время девушка тратила вырученных таким способом доходы на дизайнерские сумки и технику.

После того, как сотрудники ФБР отследили действия американки, она признала свою вину и раскаялась. В итоге ее приговорили к «беспрецедентно малому сроку».

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