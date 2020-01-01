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Прекрасные и ужасные Афины: 20 фотографий, меняющих представление о городе

Русский TVNET
Фото: Scanpix

Когда мы слышим о Греции, невольно представляем себе «античную культуру» - знаменитая архитектура, мифы и герои - образы, навеянные нам литературой, искусством и кинематографом. В конец концов, Греция и ее столица Афины - это всегда что-то древнее и далекое, но в то же время такое близкое, существующее в сегодняшнем мире. Русский TVNET подготовил 20 фотографий, сделанных за последние несколько лет профессиональными фотокорреспондентами, которые покажут вам, чего на самом деле стоит ожидать от столицы страны на берегу Эгейского моря.

1

Афины: пристанище беженцев и нескончаемые социальные протесты
2

Афины: символ древнегреческой культуры и истории
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