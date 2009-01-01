Люди Даугавпилса - кто они?

Второй по величине и самый «русский» город Латвии Даугавпилс регулярно попадает в сводки ведущих латвийских СМИ. Новостной повесткой чаще всего становятся политические события и громкие скандалы. Но что происходит в этом городе на самом деле? Русский TVNET запускает серию статей о Даугавпилсе, в рамках которого будет рассказывать о текущих проблемах города и людей, в нем живущих. В первой статье о том, кто они - даугавпилчане, как много они зарабатывают, и сколько людей город теряет ежегодно.

Даугавпилс - второй по величине и самый «нелатышский» город Латвии. По данным на 1 января 2017 года, 50% даугавпилчан по национальности являются русскими. Также среди жителей города высок удельный вес поляков и белорусов.

Латыши, проживающие в Даугавпилсе, составляют лишь неполных 19% от всех горожан. За последние 10 лет процент русских, проживающих в городе, уменьшился, а процент латышей - немного увеличился.

Данные: PMPL, 2007-2017

Количество неграждан в Даугавпилсе по данным на 1 января 2017 года составляет 14,9% от общего числа жителей, задекларированных в самоуправлении. Ещё 10 лет назад этот показатель составлял 23,3%.

Данные: PMPL, 2007-2017

Для сравнения, в Риге процент неграждан от общего числа жителей столицы в 2017 году составил 17,5%, в Лиепае - 15,5%, в Елгаве - 13,2%. Процент неграждан по Латвии составляет 11,4%.

Даугавпилчан становится меньше

Ежегодно Даугавпилс теряет в среднем 1308 жителей.

Данные: PMPL, 2007-2017

Это лишь официальная статистика. Многие даугавпилчане, уезжающие в столицу или за рубеж, не спешат декларироваться на новом месте жительства, и, следовательно, всё еще формально являются жителями города. Кроме того, не стоит забывать и о маятниковой миграции - регулярных (еженедельных) поездках молодых жителей Даугавпилса из второго по величине города в столицу — на учёбу и обратно.

За последние пять лет в среднем из города эмигрировали 308 человек в год.

Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2011-2016

Сколько зарабатывают жители Даугавпилса?

Количество трудоспособного населения во втором по величине городе страны, как и по всей Латвии, уменьшается.

За последние 7 лет в Даугавпилсе количество людей трудоспособного возраста снизилось на 11 тыс. 376 человек.

Данные: PMPL, 2010-2017

Средняя нетто-зарплата в Даугавпилсе в 2016 году составляла 452 евро. Это на 301 евро меньше, чем средняя нетто-зарплата в столице, и на 216 евро меньше, чем в среднем по Латвии.

Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2009-2016

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