Взгляд на Даугавпилс из Москвы: Либо перемены, либо смерть в летаргическом сне

Новые дома, благоустроенные аллеи, детские площадки - в одних местах, а в других - медленная тень времени, которая подминает под себя дома, улицы и людей. Постоянные скандалы, связанные с воровством и коррупцией, бесконечно сменяющие друг друга мэры города, обещающие все исправить. Поток людей в стороны Европы и лучшей жизни. Так описывает Даугавпилс живущий в Москве читатель Русского TVNET Денис, который там родился, ежегодно навещает второй по величине город Латвии, и называет его своей малой родиной.

Денис прислал в редакцию очень душевное письмо, в котором он делится своими воспоминаниями, переживаниями и надеждой на лучшее:

"Недавно я прочитал серию ноябрьских материалов про Даугавпилс, и они вызвали у меня множество смешанных чувств. Нет, не что-то конкретное в них, а именно те вещи, о которых в них шла речь. И у меня давно за это болит.

Мои бабушка Валентина и дед Геннадий оказались в Даугавпилсе примерно 60 лет назад, когда после окончания институтов их направили туда «осваивать производственные мощности» завода «Химволокно».

Дед был с Барнаула, бабушка из Клина, города в Московской области. Всю свою жизнь после переезда они отдали работе на этом заводе. Бабушка была главным технологом, а дед доработал до одного из генеральных директоров. За это время они полностью обжились на новом месте, у них появились 2 дочери, свой дачный дом, квартира на Химии (часть города рядом с заводом Химволокно, где в основном проживали рабочие завода), новые знакомые и друзья. Никогда они не хотели никуда переезжать и возвращаться, даже в 90-х годах, когда им выдали пресловутые фиолетовые паспорта неграждан.

Моя мать, окончив школу, поступила в институт в Москве и уехала туда жить. Ее сестра через какое-то время перебралась со своим мужем в Америку в поисках лучшей жизни. И так случилось, что я волей случая родился в Даугавпилсе, хотя мать уже училась на тот момент в Москве. Первые полтора года я провел с бабушкой и дедушкой, а потом меня перевезли в Москву.

Шли годы, я пошел в школу и каждое лето я приезжал на каникулы к бабушке и деду. Так что моя связь с малой родиной никогда не прерывалась.

Многие современные дети не любят такой летний отдых, хотя для меня это было большим счастьем, и я с нетерпением постоянно ждал возможности уехать на дачу. Свежий воздух, пропитанный запахом сосен, два озера, расположенных недалеко от дачи, беззаботность, детская радость и восторг не покидали меня постоянно.

Рыбалка и походы в лес за грибами стали для меня любимыми развлечениями на всю жизнь. В такой же обстановке на дачах были и другие ребята, с которыми я подружился за те летние месяцы, которые проводил.

Я становился старше и с каждым годом, приезжая в Даугавпилс, я замечал те изменения, которые происходили с городом за год. Да, я приезжал сюда не только летом, но это были непродолжительные визиты. Я видел, как менялся облик города, как менялись его жители, как люди на улицах становились другими.

Так, в один из моих приездов я стал замечать, что люди одеты абсолютно одинаково. Летом женщины все как одна были в одинаковых блузках и юбках, на ногах красовались неразличимые модели балеток или сандалией. Осенью все были в одинаковых пальто и беретах.

Возможно, это проблемы всех небольших городов, а, может быть, серость окружающего города постепенно въедалась в умы его жителей.

Я видел, как закрывались заводы, как от огромных, действительно гигантских производств оставались жалкие цеха, проданные за копейки. Так было с Химволокном, с Мясокомбинатом на берегу Малого Стропского озера и другими. Каждый раз, представляя себе, с каким размахом это было раньше, становилось грустно. Большой завод, он как огромный организм со своим микроклиматом, который создают люди вокруг него. И смотреть на то, как умирают такие гиганты всегда тяжело.

Но город продолжал жить и медленно развиваться по своему собственному пути. Появлялись новые дома, благоустраивались аллеи, детские площадки в одних местах, а в других медленная тень времени подминала под себя дома, улицы и людей. Постоянные скандалы, связанные с воровством и коррупцией, бесконечно сменяющие друг друга мэры города, обещающие все исправить. Поток людей в стороны Европы и лучшей жизни. Там и тут появляющиеся все новые залы игровых автоматов и ломбардов. Последнее, как мне кажется, очень показательный момент в жизни города. Инфраструктура досуга хоть и есть, но очень скудная. Путешествовать приходится между кино-пиццерией-дискотекой-супермаркетом.

К сожалению, в этом городе скучно. Здесь хорошо быть человеком, которому уже некуда спешить, который хочет отдохнуть от всего и уединиться.

Молодость, с ее горячей кровью, протестом, жгучими чувствами, безбашенными поступками, импульсивностью, максимализмом, зачастую не находит себе места здесь. Похулиганить, в хорошем смысле слова, негде. Часто именно отсюда и возникает масса проблем, связанных с молодежью.

Город как будто застыл в каком-то оцепенении. Ждет, куда дальше качнется маятник: в сторону каких-то радикальных перемен или же так и будет медленно умирать в своем летаргическом сне. Жизнь в нем течет очень медленно, по своим собственным законам и, кажется, уже привыкла к такому состоянию. Человек может подстроиться под любое изменение в окружающем мире, но иногда нужно действовать и давать новый толчок тому, что тебя окружает.

Очень хочется, чтобы нашлись люди, которые не позволят Даугавпилсу окончательно погрузиться в вечную спячку.

Расскажу немного о судьбах моих друзей из детства, ведь это тоже своеобразный показатель времени и того, что происходит. Павел из Краславы, который проводил все время в Даугавпилсе летом, как и его старший брат переехал в Ригу, снимает жилье и частенько ездит на заводы в Россию. Андрей перебрался из Даугавпилса в Ригу вместе с девушкой, как только она закончила университет и они сыграли свадьбу. Алексей практически постоянно живет в Англии и только иногда приезжает навестить своих родственников. Еще один Алексей давно уехал в Европу, и я ничего о нем не слышал, видимо, даже не возвращается.

Что же касается тех, кто остался здесь, то их жизнь сложилась по-разному. Кто-то спился и пошел по криминальному пути. Но есть и те, у кого все хорошо.

Арвид женился, растит дочку, работает на «железке» и никуда не собирается отсюда уезжать. Говорит, что все ему нравится, тут все родное и привычное.

Это действительно выбор каждого, что ему делать со своей жизнью, где ему жить и чем заниматься.

Но очень хочется, чтобы поводов остаться в своем родном городе и сделать для него что-то важное или хорошее у людей было больше. Чтобы они не думали, как уезжать и искать лучшую жизнь, а имели возможность сделать свою жизнь в этом городе лучше.

А что касается меня, то этим летом я снова приеду в свой родной город, чтобы посмотреть как он изменился за год. Надеюсь, меня ждут приятные сюрпризы".

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны».

Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.