Руководитель ЗАГСа: «Пропал интерес к торжествам, новая тенденция - свадьба в кабинете»

"У каждой семьи своя боль. Конечно, если мужья уезжают на заработки, а женщины остаются - такое только сильный может выдержать. Кто-то приспосабливается, кто-то разводится, кто-то возвращается, а кто-то, наоборот, семью перевозит за рубеж», - рассказывает руководитель Даугавпилсского отделения ЗАГСа Инесе Эйсане. В рамках проекта Русского TVNET "Даугавпилс: взгляд со стороны" мы поговорили о том, как экономические противостояния сказываются на желании даугавпилчан жениться, а непрерывающаяся миграция отражается на статистике рождаемости.