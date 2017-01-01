Михо - на коне, Петро - весь в (рифму), а платить за шоу - Украине

До последних дней Петро Порошенко был почти убеждён, что играет с Михо Саакашвили в шашки. И если вконец его не обыграл, то уж всяко вышел в дамки. 10 сентября президент Украины сделал разом два неприятных открытия: вместо шашечных дамок он угодил в классический шахматный цуцванг. Противнику же, наоборот, совершенно нечего терять в той ситуации, которую он, Порошенко, так старательно ему готовил, и приготовил. Но всё это - личная печаль президента Украины. То есть, даже не полбеды. Настоящая же беда в том, что платить за совсем не ко времени и месту учинённое состязание уязвлённых политических самолюбий придётся украинскому государству и его гражданам. Только этого им и не хватало.

Украину захлестнул очередной политический кризис. Его последствия пока труднопредсказуемы, но в одном можно не сомневаться: Порошенко угодил аккурат в ту яму, что старательно выкапывал для Саакашвили в течение последних полугода.

Хотя проблемы у лидера Украины начались значительно раньше -

ровно с того момента, как экс-президент Грузии был им приглашён и обласкан.

А ведь предупреждали умные люди: приглашать Саакашвили чревато. Прежде всего, для самого Порошенко. Но избыточно самоуверенный президент, желавший использовать опального грузинского политика в качестве тарана, определённо позабыл о двух очень простых вещах. Во-первых, что теперь будет иметь дело с персоной не менее амбициозной и тщеславной, чем он сам. А во-вторых, что любой таран имеет два конца.

Фабула конфликта госмужей не была Бог весть какой замысловатой: на момент приглашения Саакашвили у Порошенко имелось два серьёзных противника - премьер Яценюк и олигарх-миллиардер Коломойский.

И лучшего кандидата в терминаторы, чем Михо Саакашвили, в природе быть просто не могло. Всему свету известный борец с коррупцией, ещё не так давно поднявший рейтинг Грузии в Transparency International со 124 на 55 место. Идеалист-бессребреник, в связях с украинскими олигархами не замеченный.

Пассионарный. Антикремлёвский. И ко всему временно оказавшийся не у дел. Просто подарок судьбы!

Ходили, правда, слухи, что интриган ещё тот, но ведь он, Петро Порошенко, и не с такими справлялся. А уж с иностранцем-то, да в своей вотчине, где всё схвачено - семечки. Лишён грузинского гражданства? Зер гут: от украинского определённо не откажется. Под следствием в Грузии? - в бумагах можно не упоминать, кого эти пустяки в Украине волнуют (на уме же: вот и крючок имеется на случай если сильно рыпаться начнёт).

Крючок был пущен в ход в июле, когда уже освобождённого от должности одесского губернатора Саакашвили специальным указом Порошенко лишили украинского гражданства. Официально за якобы сокрытие факта о нахождении под следствием в момент его получения.

Фактически же - за то, что начал сильно рыпаться.

Но мог ли промолчать? Без излишней пыли «отодвинув» Коломойского и «сковырнув» Яценюка, но обещанного премьерства в награду так и не достав, Саакашвили рассудил, что нарушение одной стороной условий договора автоматически освобождает от каких-либо обязательств и другую. Основные же обязательства губернатора одесской области заключались в сокращении и желательном искоренении влияния олигархических кланов. Почти всех - за единственным исключением клана Петро Порошенко.

Ясно, что обострённое чувство справедливости жаждало наказания неблагодарного клиента.

О чём свежесмещённый с должности Саакашвили и поведал всему свету в декабрьском интервью Жанне Немцовой на DW:

- Теперь можно наконец-то говорить всё, что думаю.

- А раньше Вы не всё, что думали, говорили?

- В целях коллегиальности приходилось что-то не говорить...

В том же интервью пафосно сбросивший оковы «коллегиальности» Михо обмолвился, что-де Порошенко действительно предлагал ему премьерство - хотя, конечно же, для него, Саакашвили, такое предложение было просто смешным. Поскольку подлинная его цель - «поменять украинский политический класс». Ни больше, ни меньше.

Как всякий уважающий себя популист, Саакашвили, конечно же, не вдавался в детали, как, с чьей помощью и в пользу каких политических сил намерен он всё это провернуть.

Естественно, Порошенко вмиг скумекал, что от бывшего друга-приятеля нужно избавляться радикальным образом, и все средства будут хороши.

Пошла возня. Не только удручающе топорная, но и некорректная юридически.

Ведь, даже исходя из законности лишения Саакашвили гражданства Украины, только очень уж тупой мог уверовать в отсутствие у Саакашвили права на въезд в страну, чьим зарегистрированным резидентом тот по сей день является.

«Прекращение гражданства лица на основании Указа президента и фактическое приобретение им статуса лица без гражданства никоим образом не препятствует въезду его в Украину, если отсутствует процессуальный запрет, предусмотренный законодательством, - в частности, от миграционной службе», - просветила всех незнающих по просьбе радиостанции Голос Америки Татьяна Казаченко, председатель общественного Совета по вопросам люстрации при Минюсте Украины.

Процессуальный запрет, естественно, отсутствовал, но Порошенко на физическом невпущении Саакашвили не только упорно настаивал, но и в итоге дал соответствующие указания пограничной полиции.

А дальше началась феерическая импровизация - сильно,

правда, напоминавшая игру в казаки-разбойники в детском саду времён порошенковского детства.

Не пропустим поезд-интерсити из Пшемышля, и всё! Плевать на триста его пассажиров! Ах, отказался ехать на поезде? Ладно, тогда поезд пропустим, но отрядим добровольцев из мелкой бандоты на автоКПП Краковец, они встретят. Что, не появился и там?! Подъехал к КПП в Шегинах? Срочно объявите КПП заминированным, и перекройте!

Несколько часов подряд в то утро изумлённые медиа наблюдали и фиксировали эти запредельно смелые пируэты президентской фантазии.

Может ли Порошенко и впредь рассчитывать, что кто-либо в своём уме продолжит принимать его всерьёз?

Не диво, что на данный момент Саакашвили с треском и блеском его обыграл. Ловкость и комбинаторика порошенковскими доблестями никогда не были. Но что получит от всего этого цирка Украина?

Ничего хорошего. Саакашвили ещё не успел до границы доехать, как оказался облепленным очень пестрой публикой из двадцати партий и групп, оппозиционных Порошенко. Быстро сообразив, что теперь таран можно переадресовать, откликнулся из Женевы и зла давно не помнящий Коломойский.

И молниеносно организовал благородному собранию солидную охрану. Учуяв свой интерес, восстала из пепла и Юлия Тимошенко, Тут же по прибытии во Львов, где дорогих гостей хлебом-солью встречал оппозиционный мэр, сделала она смелое заявление прессе, что-де теперь уж определённо «вся оппозиция консолидируется».

Ясно, что и она - как всякий добрый популист - ни словом не обмолвилась, каким таким чудом эта консолидация должна удаться именно сейчас.

«С точки зрения юридической конфликт ничтожен, - заметил в эфире UKRLIFE TV киевский политолог Александр Кочетков, - но с социальной очень значим... Не представляю, как Порошенко доживёт до конца года... Если будут объявлены досрочные парламентские выборы (до очередных ждать почти два года - И.П.), то оппозиция может принять массу новых законов, в том числе и об импичменте».

При этом поддержке основанному Саакашвили Союзу новых сил эксперты не дают и четырех процентов. Но по тем же самым оценкам сторонников порошенковской партии уже летом от силы наскребалось на 7% больше. 10 сентября же популярность президента получила такой нокаут, от которого вряд ли оправится. Наиболее вероятые последствия - новое погружение страны в хаос очередной «семибоярщины».

Надо думать, в Кремле искренне Михо благодарны: эффектная деструктивная акция с яркой и нестандартной режиссурой, и при этом совершенно бесплатная!

О так замечательно оркестрованном «полезном идиотизме» там могли лишь мечтать.

Но один ли Михо Саакашвили сыграл в этой от начала до конца неприличной истории роль полезного идиота Кремля? Кому первому пришло в голову замутить и так не слишком прозрачные воды украинского внутриполитического пруда? «Весь этот позор, который мы сейчас видим, Пётр Алексеевич, - результат прежде всего Вашей деятельности, Вашей неготовности учитывать свои и чужие ошибки, Вашего восприятия власти как системы личного контроля над всем, - написал на портале liga.net Виталий Портников, - В украинских условиях такое восприятие может привести только к очередному краху - и Вашему лично, и государства. Хватит связываться с проходимцами, господин президент.