Кучинскис сомневается, что Римшевич продолжит спокойно работать в Банке Латвии

«Не могу представить, что руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич после своего задержания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) утром просто придет на работу и продолжит работать», - заявил в передаче «Утренняя панорама» премьер-министр Марис Кучинскис.

Он охарактеризовал обвинения Римшевичу как очень серьезные, и допустил, что к нему может быть применена мера пресечения, исключающая руководство Банком Латвии.

Премьер признал, что в руководстве Банком Латвии имеется известный кризис, но центральный банк и без президента компетентен и способен работать.

На вопрос, располагал ли он какой-то информацией еще до задержания Римшевича, Кучинскис ответил, что БПБК в таких случаях, конечно, сообщает, но глава правительства не вправе вмешиваться.

Как сообщалось, в субботу Римшевич был задержан БПБК и все еще находится в изоляторе Госполиции в Чиекуркалнсе.