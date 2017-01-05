В центре Риги маршрутка сбила мужчину

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Микроавтобус компании «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС) сегодня на углу ул. Барона и бульв. Райня сбил человека, подтвердила агентству ЛЕТА представитель РМС Майя Лаздиня.

Человек переходил улицу на красный свет, когда был сбит. На место происшествия вызваны полиция и скорая помощь.

Никто из пассажиров в аварии не пострадал, так как микроавтобус был пуст.

Реклама

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, сбитый микроавтобусом мужчина примерно 40 лет с травмой головы и переломом ноги доставлен в больницу.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR

reklama.vesti.lv

А вы знали? Эти 10 вещей просто убивают батарею вашего смартфона Hi-Tech

А вы знали? Эти 10 вещей просто убивают батарею вашего смартфона

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Алена Водонаева сделала интимное признание Showbiz

Алена Водонаева сделала интимное признание

Гороскоп здоровья на январь 2017 года Wo&Men

Гороскоп здоровья на январь 2017 года

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем Hi-Tech

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем

Транспорт

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 4

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 