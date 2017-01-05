В центре Риги маршрутка сбила мужчину

Микроавтобус компании «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС) сегодня на углу ул. Барона и бульв. Райня сбил человека, подтвердила агентству ЛЕТА представитель РМС Майя Лаздиня.

Человек переходил улицу на красный свет, когда был сбит. На место происшествия вызваны полиция и скорая помощь.

Никто из пассажиров в аварии не пострадал, так как микроавтобус был пуст.

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Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, сбитый микроавтобусом мужчина примерно 40 лет с травмой головы и переломом ноги доставлен в больницу.