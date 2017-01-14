Ужас в латвийской школе: 8-летняя девочка изнасилована сверстниками

В одной из латвийских школ произошло сексуальное насилие в отношении второклассницы. Как сообщила программа «Bez Tabu» на телеканале ТВ3 преступление произошло в небольшом латвийском городке - пострадавшей девочке всего восемь лет, а ее обидчиками являются одноклассник и еще один 9-летний мальчик, пишет NRA.

При этом, как отмечает программа, ни мама пострадавшей девочки, ни тем более сам ребенок, не согласились рассказать на камеру о пережитом. Об услышанном со слов пострадавшей стороны также на условиях анонимности, журналистам рассказала подруга матери пострадавшей девочки.

По ее словам, было два эпизода сексуального использования - один летом в каком-то сарае, а второй - произошел осенью после уроков.

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О произошедшем девочка никому ничего не рассказывала, так как была запугана обидчиками,

которые указали, чтобы об этом она никому не рассказывала.

Только благодаря чуткости классного руководителя, которая заметила что-то неладное, о произошедшем узнала мама школьницы, а полиция начала уголовный процесс.

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Мать пострадавшей девочки не пожелала публично рассказать, в каком районе Латвии произошло это преступление. Информация передана детским правозащитникам.

Журналисты отмечают, что

несмотря на произошедшее, девочка вынуждена ходить в школу и ежедневно видеть своих насильников.

А в школе лишь разводят руками - они не могут исключить из школы малолетних насильников.

Как сообщает «Bez Tabu», в учебном заведении ответили - если что-то не устраивает, сама девочка может сменить школу.

Как объяснили правозащитники, школа действительно не может самостоятельно решить вопрос об исключении учащихся, этот вопрос решают родители детей.

Пострадавшая сторона такой постановкой вопроса возмущена: «Почему пострадавший ребенок должен сменить школу, а не насильники, и где гарантия того, что они не навредят другим девочкам, если уже не навредили. Возможно в этой школе есть другие малолетние девочки, которые подверглись насилию, но из страха не рассказали о произошедшем родителям?».