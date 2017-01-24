Задержан 18-летний юноша, на Draugiem просивший у детей фото в голом виде

Государственная полиция задержала 18-летнего юношу, подозреваемого в том, что он предлагал в интернете несовершеннолетним девочкам присылать свои фото в обнаженном виде.

В период с ноября прошлого года полиция получила три заявления от родителей девочек, которым молодой человек в социальной сети «draugiem.lv» присылал свои фото в обнаженном виде и предлагал им взамен прислать свои фотографии.

В сотрудничестве с порталом «draugiem.lv» полиция установила, что парень писал девочкам со своего настоящего профиля, с настоящим именем и настоящей фотографией.

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Углубленно исследовав активность молодого человека в социальных сетях, полицейские пришли к выводу, что эти три случая были не единственными, когда он действовал подобным образом - в переписке парня было обнаружено множество писем интимного характера малолетним девочкам. На данный момент известно, что

от его действий пострадали девочки в возрасте от 9 до 12 лет, но реальное количество пострадавших и их возраст еще уточняются.

После сбора доказательств полицейские задержали молодого человека 18 января по месту жительства в пригороде Риги. Начат уголовный процесс о развращении малолетних лиц. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Также начат уголовный процесс о побуждении, вовлечении, принуждении к участию или использовании лиц, не достигших 16 лет, в изготовлении материалов порнографического характера.

За такое преступление виновному может грозить лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде надзора полиции.

Государственная полиция призывает отозваться и других детей или родителей, у которых есть информация о подобных случаях.