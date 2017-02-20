Внук сообщил печальную новость о пропавшей 88-летней бабушке

Инта Биттенбиндере Инта Биттенбиндере
 

Инта Биттенбиндере Инта Биттенбиндере. Фото: Из архива героев

Печальная новость: 88-летняя жительница Вараклян Инта БИТТЕНБИНДЕРЕ пропавшая без вести15 февраля 2017 года, вчера, 19 февраля, была найдена на лесной дороге, к сожалению, без признаков жизни. Об это Bezvests.lv сообщил ее внук, который лично объездил все окрестные дороги и лесные тропинки в окрестностях Вараклян.

Пенсионерка Инта была найдена спустя 4 дня с момента пропажи, в 2-3 километрах от Вараклян. Но нашел ее не внук, который искал в одиночку и «избороздил на машине пол-леса, а случайный прохожий, который тут же сообщил о печальной находке в полицию Виляны».

Полиция тут же связалась с родственниками пропавшей и внук приехал на место на машине. «До точки, в которую пропавшая Инта Битенбиндере добиралась пешком от Вараклян 4 дня, я доехал на машине 15 минут.

Возможно, она заблудилась после того, как на втором километре по шоссе в сторону Виляны свернула в лес?

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Но я искал ее с первого дня пропажи и точно знаю, что в этом месте тоже проезжал», - рассказывает внук Инты. «Невероятно, но по свидетельствам медиков, смерть наступила только на 4-ый день пропажи бабушки.

С учетом низкой температуры и того, что она ушла из дома без верхней одежды, просто невероятно! Возможно, кто-то ее приютил на ночь, а затем снова выпустил на улицу в легкой кофте, не сообщив ни в полицию, ни родным. Если это так, очень грустно. Хотел бы я посмотреть в глаза этим людям.» - заключает внук.

Никаких массовых поисков местные службы не организовывали, по словам внука, не было и кинологов с собаками.»Жаль, возможно, по следу ее удалось бы найти в первые дни, - печально вздыхает внук погибшей Инты. - Но я ездил на машине один.«

Добровольцы Bezvests.lv из-за дальности расстояния не смогли организовать поиски в Варакляны, филиала в тех краях у волонтеров нет. Консультировали во время поисков семью пропавшей только по телефону, а также распространением информации в сети и свидетельствами очевидцев.

Причиной смерти пенсионерки, по словам родных, стало переохлаждение, нет никаких признаков того, что было совершено ограбление:

все вещи и два золотых кольца остались при ней.

Напомним, 88-летняя жительница Варакляны Инта БИТТЕНБИНДЕРЕ 15 февраля, около 10-11 часов утра вышла из своего двора и ушла в неизвестном направлении. С собой у пожилой женщины была трость и два обручальных кольца.

По словам внука, «бабушка пару недель назад обмолвилась, что она уже загостилась, якобы ей пора уже ехать в Екабпилс к своим родителям. Бабушка живет в Варакляны, а ее родители давно умерли».

Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семье погибшей.

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