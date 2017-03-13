«Синий кит» в Латвии: госполиция начинает получать десятки заявлений

 

Фото: AP/Scanpix

Госполиция с начала текущего года получила около 20 заявлений о возможном влиянии так называемых «игр смерти» на латвийских детей. В пяти случая дети нанесли себе незначительные травмы - в основном порезы рук. Об этом ЛЕТА рассказал руководитель отдела превенции Государственной полиции Андис Ринкевичс.

В прошедшую пятницу полиция получила информацию о выпавшей из окна девочке 2005 года рождения. Начато расследование, на данный момент полиция опрашивает как саму пострадавшую, так и свидетелей. Однако воздерживается от заявления, что ЧП каким-то образом связано с влиянием опасных интернет-игр.

В то же время стражи порядка заявляют, что на волне всеобщего ажиотажа школьники могут пробовать на себе отдельные элементы игры.

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Ринкевичс отметил, что пока ни в одном из случаее не констатировано, что действовали преступники в составе группы, чья цель была навредить подросткам. Однако дети обмениваются друг с другом подобного рода опасной информацией и могут провоцировать сверстников.

Он призвал взрослых в случае возникновения подозрений в участии детей в каких-то странных переписках с призывами к каким-либо действиям обращаться в полицию или в Государственную инспекцию по защите прав детей.

Как уже сообщал Русский TVNET, обеспокоенные родители и учителя бьют тревогу в связи с быстро распространяющейся в Латвии через социальные сети игрой «Синий кит». Эту игру еще называют «игрой в смерть». Она призывает подростков калечить себя и решиться на суицид...

Однако полиция ранее на специально созванной пресс-конференции рассказала, что опасная игра, будто бы подталкивающая подростков к совершению самоубийства, в Латвии зафиксирована только в разговорах. Госполиция получила от обеспокоенных родителей телефонные звонки в связи с поднятым вокруг призывающей к суициду игры «Синий кит» ажиотажем, но не получила доказательств того, что эту игру организовала какая-то группировка взрослых.

Однако вот факты: утром 7 марта в СМИ распространилась информация о том, что в Риге ученик четвертого класса совершил попытку самоубийства и существует предположение, что его к этому побудила «игра со смертью», которую «распространяют» в интернете. Родителям удалось спасти ребенка, однако, он доставлен в Детскую больницу в критическом состоянии.

Во избежании недоразумений полиция сообщила, что начала уголовный процесс по данному делу.

Также в в начале февраля этого года двое подростков 13 и 14 лет пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Оба подростка — парень и девушка — были доставлены в психиатрическую больницу.

Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы» из российской социальной сети. Подростки, забравшиеся на крышу «Радиотехники» ранее вели переписку Вконтакте, высылая друг другу фотографии порезанных лезвием рук. По информации СМИ, это часть задания известной в социальных сетях суицидальной игры.

Вчера портал kompromat.lv сообщает, в рижской школе произошла трагедия: пятиклассница выпрыгнула из окна четвертого этажа. У девочки множество переломов, сейчас она находится в больнице.

Мы напоминаем, что начались школьные каникулы! Родители, контролируйте своих детей! Интересуйтесь, где и с кем они проводят свое свободное время, какие сайты посещают!

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