Фирма, зарегистрированная в даугавпилсской квартире, выкачала миллионы у Facebook

Фирма, зарегистрированная в даугавпилсской квартире, оказалась в центре мошеннической схемы, жертвами которой стала компания Google – об этом ранее сообщали латвийские СМИ. Теперь стало известно, что фирма с уставным капиталом в один евро выкачала миллионы долларов также у Facebook.

В конце прошлого месяца Федеральное бюро расследований США распространило информацию о том, что предприятие из Латвии, которой управлял литовский подданный Эвалдас Римашаускас, сумело выманить более ста миллионов долларов у двух американских компаний в период с 2103 по 2016 гг.

Речь идет о фишинге – мошенническая фирма выставляла счета от имени большого производителя компьютеров из Азии.

Деньги перечислялись через банки Латвии и Кипра также в другие страны – в Литву, Венгрию, Словакию и в Гонгконг. По сообщениям СМИ, мошенники использовали название SIA Quanta Computer Inc.

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О том, что деньги выманивались у Google, было известно еще в апреле. Сейчас в американском издании Fortune появилось название второй жертвы – Facebook, причем сообщается, что компания сумела вернуть большую часть похищенных средств в ходе следствия, сообщает gorod.lv. Именно Facebook написал заявление в прокуратуру Нью-Йорка, обратив внимание на подложные счета из Даугавпилса.

Как известно, Эвалдас Римашаускас арестован в Литве, идут переговоры о его выдаче для судебного процесса в Америке. Он обвиняется в ряде преступлений – в мошенничестве, трех случаях отмывания средств и в так называемом похищении идентичности. В общей сложности обвиняемому грозит пожизненное заключение.