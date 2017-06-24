В озере в Тауренской волости утонули парень с девушкой

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Sintija Zandersone / LETA

В озере Рияс, что в Тауренской волости Вецпиебалгского края, утром Янова дня утонули два молодых человека, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.

Вызов на место происшествия ГПСС получила сегодня около 6 часов утра. В это время двое молодых людей вошли в озеро Рияс, и примерно в 10-15 метрах от берега исчезли под водой.

Сотрудники ГПСС обыскали водоем и нашли девушку в возрасте около 17 лет. К поиску второго человека подключились водолазы, которые на дне нашли тело мужчины в возрасте около 20 лет.

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