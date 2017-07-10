В Риге пропавшего мальчика нашли пьяным в компании с незнакомцем

С места ЧП
 

С места ЧП. Фото: Rīgas Pašvaldības policija

8 июля, около 19:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились в Ильгюциемс, где пропал 12-летний мальчик. Полицейские отправились осматривать округу, и заметили, что на теплотрассе сидят два человека. Один подходил под описание пропавшего ребенка.

Когда сидевший рядом с мальчиком мужчина, увидел полицию, решил уехать на велосипеде – сел на него, но свалился. Выяснилось, что мужчина нетрезв – он не мог нормально передвигаться, от него исходил сильный запах алкоголя.

Во время разговора с мальчиком выяснилось, что это именно его ищут родители. Поведение мальчика свидетельствовало об алкогольном опьянении. На место вызвали Службу неотложной медицинской помощи, сотрудники которой решили отвезти подростка в больницу. Одновременно сообщили родителям о том, что ребенок нашелся.

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Во время разговора 28-летний мужчина отрицал, что напоил малолетнего. Однако позже он признался, что мальчик с парой друзей подошел к нему и попросил купить пиво. Мужчина просьбу выполнил. Незадолго до прибытия полиция друзья мальчика ушли, а он остался с ним.

На вопрос, откуда у него велосипед, муэжчина утверждал, что взял его у знакомого. Сотрудники полиции осмотрели транспортное средств и констатировали, что оно не зарегистрировано в CSDD. Владельца велосипеда не удалось выяснить на месте, поэтому велосипед изъяли.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть, где провели проверку на алкоголь. Мужчине составили два протокола – один за доведение несовершеннолетнего до нетрезвого вида, и второй – за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, которое задевает честь и достоинство человека. Также выяснили имя владельца велосипеда.

Информация о происшествии передана отделу профилактики Детских правонарушений РМП.


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