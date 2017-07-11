Полиция: Вероятнее всего, у Ивана началась паника, и он уходил все глубже в лес

«Вероятнее всего, мальчик вылез из автобуса и пошел по пустой дороге и так попал в лес», считает представитель Госполиции Угис Ава: «Он ребенок, с этим нужно считаться! Скорее всего, попав в лес у него началась паника, и он уходил все глубже».

В интервью порталу liepajniekiem.lv он рассказал, что тело мальчика нашли лиепайчане волонтеры вместе с ополченцами. Он отметил: «Я, кончено не эксперт, но думаю, что причиной смерти стало переохлаждение». По словам Авы, он на теле мальчика следов насильственной смерти не обнаружил.

Полиция, просмотрев видео материал, уточнила, что мальчик приехал в Дубени утром того же дня, 1 июля.

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«Вероятнее всего мальчик, вылез из автобуса и побрел по пустой дороге, и так попал в лес. Он ребенок и с этим нужно считаться! Может он и ориентировался в общественном транспорте, был самостоятельным, но не стоит забывать, что он ребенок! Скорее всего, попав в лес, у него началась паника, и он уходил все глубже».

На вопрос, почему в лесу Дубени мальчика начали искать только в эти дни, Ава ответил, что у полиции не было никакой никакой информации о том, что мальчик мог находиться в этом районе.

Напоминаем, что пропавший десять дней назад Иван Берладин был найден 11 июля около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края. Сейчас все свидетельствует о том, что ранее выдвинутая полицией версия, что ребенок мог заблудиться и блуждать один, — подтверждается. Для полного подтверждения этой версии будет проведена экспертиза. Расследование дела продолжается".

В Госполиции также отмечают, что в поисках пятилетнего мальчика на протяжении десяти дней в целом были задействованы свыше 4000 людей — Госполиция, Национальные вооруженные силы, полиция самоуправления Лиепаи, Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба, организация добровольцев bezvēsts.lv и другие добровольцы.

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