В семье погибшего Ивана растут и другие дети

В семье пропавшего без вести и найденного мертвым пятилетнего Ивана Берладина растут и другие дети, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела по общественным отношениям и маркетингу Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.

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Она не прокомментировала, сколько их и сколько им лет, однако подтвердила, что детей больше чем один.

Лаздане отметила, что муниципальные учреждения оценят, способна ли семья позаботиться о детях. Для оценки привлечены специалисты самоуправления, Социальная служба, сиротский суд.

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Делается все возможное, чтобы подобная ситуация более не повторилась. Лаздане признала, что произошедшее стало уроком для всех.

Сегодня представители самоуправления встретятся с семьей мальчика, которой оказывается психологическая помощь. Самоуправление также обеспечит финансовую помощь в связи с похоронами ребенка.

Ранее сиротский суд сообщил агентству ЛЕТА, что семья не находилась в его поле зрения, но сотрудничество с Социальной службой семья начала в мае.

Как уже писал Русский TVNET, тело пятилетнего Ивана было обнаружено в 19 часов во вторник в лесном массиве в Дубени Гробеньского края.

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