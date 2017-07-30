Тяжелая авария на Таллинском шоссе: Столкнулись несколько машин

Очевидны сообщают о тяжелой аварии в воскресенье, 30 июля, с участием нескольких машин на Таллинсском шоссе, сразу после поворота на Кадагу, напротив Часового озера (Pulkstenitis ezers).

Авария произошла в воскресенье, после обеда. Столкнулись три автомобиля - Audi, Škoda и еще одна.

На месте работает полиция и бригада скорой помощи. Машины сильно разбиты, но как сообщают очевидны, все участники ДТП, к счастью живы.

Реклама

Фото: Facebook

Twitter

Uz a/c Rīga-Ainaži 14. km noticis CSNg un izveidojies sastrēgums. Satiksme nav bloķēta, bet apgrūtināta lielās a/m plūsmas dēļ. pic.twitter.com/Bx2ukHBoeQ— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 30, 2017

Фото: Facebook.com

Latvijas valsts ceļi в Twitter сообщает, что на данном участке шоссе движение не заблокировано, но существенно ограничено, особенно в сторону Риги и скорость транспортных средств не такая, как обычно. Возможны пробки, ведь скоро люди начнут возвращаться с дач и моря в Саулкрасты в Ригу.

Фото: Facebook