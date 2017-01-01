Пропавший грибник найден мертвым в лесу

Лаймонис Кайришс 1935 г. рожд., который в субботу отправился по грибы в лес и не вернулся, найден мертвым в нескольких километрах от места пропажи, сообщила представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце.

На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Причины его смерти установит экспертиза.

Лаймонис Кайришс в субботу около двух часов ушел в лес между Бене и Лиелауце и пропал. Получив информацию о пропаже мужчины, полиция в сотрудничестве с земессаргами начала активные поисковые мероприятия, которые продолжались и в воскресенье.