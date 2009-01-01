LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Кюзис предлагает ужесточить наказания для воров-рецидивистов

LETA
Интс Кюзис | Фото: Ieva Lūka / LETA

За кражи, совершенные повторно одним и тем же человеком, нужно ужесточить наказания, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» начальник Госполиции Интс Кюзис.

Он рассказал, что до 2013 года повторный характер кражи был квалифицирующим признаком, позволяющим применить уголовное наказание. Затем эта норма была исключена, что вызывает опасения правоохранительных органов. «Сейчас, фактически, можно воровать, сколько хочется, и будет административное наказание», - заявил Кюзис.

Говоря об итогах ревизии Госконтроля, он заявил, что она не открыла совершенно ничего нового. Некоторые предложенные поправки уже прошли первое чтение в Сейме, но вопрос о декриминализации мелких преступлений пока не решен.

Кюзис рассказал, что Госполиция завершила расследование несколько общественно важных дел, в том числе о беспорядках 13 января 2009 года, золитудской трагедии, дело имантского педофила. Он добавил, что уголовные процессы, длящиеся более пяти лет, на которые указал Госконтроль, - это в основном менее тяжкие преступления.

Начальник Госполиции отметил также, что преступность в Латвии за девять месяцев с начала года уменьшилась на 1%. При этом увеличивается число преступлений, совершенных против несовершеннолетних, но Кюзис связывает это с ростом информированности общества: «Об этих делах стали говорить намного больше».

    0 Комментарии