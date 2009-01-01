Рига: разыскиваемый мужчина выдал себя за своего брата

29 января около часа ночи сотрудники центра видеонаблюдений Рижской муниципальной полиции заметили подозрительного мужчину, который долгое время стоял на улице Скарню и пытался заговорить с прохожими, следуя за ними. Затем мужчина увязался за неким подвыпившим господином, что полиции показалось подозрительным, и стражи порядка направили к месту событий экипаж.

Полицейские заметили лиц, соответствующих описанию, обоих мужчин задержали, чтобы поговорить.

В ходе беседы выяснилось, что один из них – турист из Финляндии, который приехал в Латвию на хоккейный матч. Иностранец объяснил, что после игры он с друзьями отправился по барам старого города, где употреблял спиртные напитки. Ближе к вечеру решил покинуть друзей и направился в гостиницу, но заблудился. Поэтому турист принял помощь мужчины, который обещал его довести до гостиницы.

В свою очередь подозрительный мужчина пояснил, что опоздал на последний общественный транспорт, поэтому решил помочь иностранцу.

Была проведена проверка личных данных мужчины, в ходе которой у полицейских возникли подозрения, что он выдает себя за другого человека.

Стражи порядка начали задавать дополнительные вопросы о родственниках, чтобы сравнить информацию, полученную по базе данных. Мужчина смог ответить на вопросы, но когда его спросили о детях, он не мог назвать их возраст. При сравнении внешнего вида мужчины с изображением из базы данных было замечено, что лица похожи, но не совпадает цвет глаз. У мужчины на улице были карие глаза, а у мужчины, за которого он себя выдавал – голубые.

Позже мужчина признался, что выдавал себя за брата, поскольку объявлен в розыск с 2009 года, так как участвовал в беспорядках в Старой Риге.

В то же время к иностранцу подошли друзья, которые пообещали подвыпившего товарища проводить до гостиницы.

Разыскиваемый мужчина был задержан и доставлен в Госполицию для дальнейших процессуальных действий. Также Госполиция была проинформирована о том, что лицо скрыло свою личность, предоставив госучреждению ложную информацию о личных данных. Закон предусматривает за такое правонарушение денежный штраф в размере 350 евро.