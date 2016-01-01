Бывшего депутата Рижской думы судят за продажу фальшивых денег

Владелец ликвидированной пивоварни SIA Lodinga uzņēmums, а также экс-депутат Рижской думы от «зеленых» Леопольд Озолиньш предстанет перед судом за продажу фальшивых купюр, сообщает Latvijas Avīze.

Газета рассказывает, что изначально полиция задержала за распространение фальшивых денег Андриса С, который решил сотрудничать со следствием и согласился указать на человека, у которого купил поддельные доллары. Вечером 23 февраля 2016 года он договорился встретиться с Озолиньшем на автозаправке на Виенибас гатве. Встреча фиксировалась на аудиозаписи.

У бывшего депутата при себе нашли три разного качества фальшивых банкноты достоинством 100 долларов. Он согласился их продать Андрису за 30,35 и 40 евро. Когда Андрис попросил больше долларов, Озолиньш ответил, что может на следующий день привезти 10 000 долларов, но попросил за эту сумму предоплату в размере 3 170 евро. Полиция задержала Озолиньша на месте.

Адвокат Леопольда Озолиньша сообщил, что его подзащитный не признает свою вину, а полиция во время работы допустила несколько процессуальных ошибок.