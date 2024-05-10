Поставщики туристических услуг недовольны отношением Рижской думы

Наверное, практически каждый в Риге видел красные двухэтажные автобусы, на которых в столице перевозят туристов. Несколько лет они брали пассажиров на площади Стрелков, однако после перестройки площади места для этих автобусов там нет. Смена места негативно повлияло на число перевезенных туристов. Поставщики туристических услуг ругают Рижскую думу, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.
Сейчас автобусы находятся примерно в 200 метрах от прошлого места, однако попасть туда туристам - слишком сложная задача.
Предприниматели неоднократно просили у представителей Рижской думы вернуться поближе к площади, однако такого разрешения не получили. В данный момент автобусам разрешено стоять там всего 10 минут, кроме того, свободные места часто занимают международные перевозчики, что еще больше ухудшает ситуацию.
Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы указал передаче, что вернуться автобусам прямо к площади не разрешат, а десятиминутный показатель пересмотрен не будет.
Впрочем, вскоре на площади планируется сменить информационную карту, на которой будет видна и информация о новом местонахождении автобуса.
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