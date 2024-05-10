Поставщики туристических услуг недовольны отношением Рижской думы

Сейчас автобусы находятся примерно в 200 метрах от прошлого места, однако попасть туда туристам - слишком сложная задача.

Предприниматели неоднократно просили у представителей Рижской думы вернуться поближе к площади, однако такого разрешения не получили. В данный момент автобусам разрешено стоять там всего 10 минут, кроме того, свободные места часто занимают международные перевозчики, что еще больше ухудшает ситуацию.

Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы указал передаче, что вернуться автобусам прямо к площади не разрешат, а десятиминутный показатель пересмотрен не будет.

Впрочем, вскоре на площади планируется сменить информационную карту, на которой будет видна и информация о новом местонахождении автобуса.

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