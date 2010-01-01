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На дорогах: за прошедшие сутки задержаны 10 нетрезвых водителей и четверо под наркотиками

LETA
иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

В день Лиго (23 июня) и Янову ночь (24 июня) полиция задержала 10 водителей в алкогольном опьянении, а также четверых водителей в состоянии наркотического опьянения, сообщает LETA.

Трое пьяных водителей задержаны в рижском регионе и Земгале, двое в Курземе и по одному в Видземе и Латгале.

Всего оформлено 438 административных протоколов, в том числе 185 за превышение скорости и один за агрессивную езду.

Как ранее сообщал Русский TVNET, массовые проверки на дорогах Государственная полиция будет проводить и в Янов день, и в первый день новой рабочей недели.

Проверки начались уже в пятницу и продлятся до утра понедельника.

Основное внимание во время рейдов будет уделяться тому, чтобы водители транспортных средств не находились в состоянии алкогольного опьянения. Также полиция будет следить за соблюдением разрешенной скорости движения и обращать внимание на безопасность малозащищенных участников дорожного движения.

Как сообщалось, перед Лиго в Латвии увеличилось количество задержанных на дорогах пьяных водителей - в пятницу за управление автомобилем в нетрезвом состоянии были задержаны 23 водителя.

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