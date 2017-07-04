Одни развалины, зато какие! Добро пожаловать в Эмбуте

 

Фото: фото читателя

Читательница Русского TVNET Светлана в рамках нашего конкурса «Расскажи о своем маршруте выходного дня!» рассказала о поездке в Эмбуте - уникальное место между Приекуле и Скрундой. Туристы могут там понаблюдать за редкими птицами, прогуляться по нетронутым лесам, а также посетить впечатляющие руины лютеранской церкви, которая сгорела в конце Второй мировой войны.

Хочу рассказать об интересном местечке Эмбуте. Это в стороне от дороги на Лиепаю между Приекуле (15 км) и Скрундой (23 км). Место уникально своей историей и своими развалинами, ведь здесь и одна из самых больших церквей Курземе, и Эмбутское городище.

Эмбуте впервые было упомянуто в Рифмованной хронике в 1243 году. Сообщалось, что это стратегически важный пункт. Сегодня место вдали от основной трассы и много людей здесь не встретишь.

Если ехать со стороны Приекуле, то внимание сразу привлекает лютеранская церковь. Она сгорела в конце Второй мировой войны. Сейчас здесь только стена и башенная кладка, но и они производят впечатление.

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Неподалеку — то, что осталось от замка. Еще в 1920 году он был обитаем, но после пожара, войны и разбора местными жителями камней на строительство домов такое ощущение, что замка нет уже лет 500.

Зато с замка, или того, что от него осталось, открвается отличный вид на долину Эмбутского природного парка, а в нем и редкие растения, и редкие птицы, и нетронутые леса, и уникальный холмистый рельеф.

Кстати, имя Эмбуте связано со знаменитой историей любви, которую Райнис использовал в своей пьесе «Индулис и Ария».

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Рядом с замком расположен Центр туристической информации и туристская база для молодежи, так что здесь можно и погулять по природным тропам, и прокатиться на велосипеде.

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

Напоминаем, в рамках конкурса «Расскажи о своем маршруте выходного дня!» Русский TVNET призывает делиться интересными туристическими направлениями, чтобы и другие читатели нашего портала могли узнать, что стоит посмотреть в родной стране, а также в соседних Литве и Эстонии. Самые интересные истории будут вознаграждены. Главный приз конкурса - трехместная палатка COLEMAN CRESTLINE 3. Поощрительные призы — качественный туристический рюкзак The North Face и швейцарский нож Swiss.

ЧИТАЙ НА TVNET: КОНКУРС: Расскажи о своем маршруте выходного дня!

Ждем ваши описания интересных мест для посещения, фото или видео на адрес chitateli@tvnet.lv с пометкой «Конкурс». Важно, чтобы фото или видеофайл не превышал 10Mb (так он гарантированно до нас дойдет). И еще не забудьте указать в электронной почте свою контактную информацию, чтобы мы знали, как с вами связаться.


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