В 19-м троллейбусе «зеки» подрались и упали на детскую коляску

2 октября около часу дня пассажиры 19-го троллейбуса, в том числе дети, пережили неприятную ситуацию. Мужчины, которые были в алкогольном или наркотическом состоянии, ругались на тюремном жаргоне, разливали водку, дрались и даже упали на детскую коляску, в которой был ребенок. Хотя пассажиры и считали, что надо вызвать полицию, сделано это не было. Сотрудники охраны высадили хулиганов из троллейбуса.

2 октября в середине дня 19-й троллейбус направлялся с конечной на ул.Петерсалас по направлению в центр. Среди пассажиров были основательно пьяные мужчины, который выясняли между собой отношений.

«Стиль общения и жаргон позволяли думать, что раньше они находились в заключении», - написала читательница TVNET.

Мужчины ругались на специфическом жаргоне, разливали в салоне водку. Затем началась потасовка, они падали на других пассажиров. Один завалился даже на детскую коляску, в которой был ребенок. Последовали угрозы в адрес других пассажиров. Женщина, которая была в салоне, попросила водителя вызвать полицию. «Он сказал, чтобы сама звонила в полицию, если хочет, поскольку он не имеет отношения к происходящему в салоне».

Только после того, как оба «героя» начали крушить транспорт, его водитель отреагировал на просьбу пассажиров вызвать полицию.

Женщина написала, что спустя 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники охраны. «Пассажиры транспорта, видя неадекватность мужчин и попросив, чтобы водитель их не выпускал, были готовы ждать полицию», - написала она.

Однако ни госполиция, ни муниципальная полиция на место вызваны не были.

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис пояснил, что в этот день единственный вызов, связанный с проблемами в общественном транспорту, был на ул. П.Бриежа, где в 24-м автобусе ехал плохо пахнущий бездомный. Его высадили и, учитывая плохое состояние здоровья, госпитализировали.

Садовскис напомнил, что в случае, если в транспортном средстве нарушается порядок, пассажиры должны звонить в полицию по телефону 110. Второй вариант — связаться с муниципальной полицией, используя мобильное приложение. К информации можно приложить фото. «Салон транспорта — узкое место. Звоня в полицию, пассажиры рискуют, что нарушители станут агрессивны, поэтому лучше использовать мобильное приложение», - отметил он.

Об инциденте в салоне пассажиры должны сообщить водителю, отметил пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис.Однако юридически водитель не отвечает за то, что происходит в салоне.

Более того — он не может вмешиваться в инцидент. Водитель о происходящем сообщает диспетчеру, который связывается с охранной фирмой. Дальше уже на место прибывают сотрудники охранной фирмы, которые оценивают, как поступать.