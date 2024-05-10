С работы в Талсинском краевом самоуправлении ушли почти 100 человек

По ее словам, сотрудники прекратили трудовые отношения как в связи с ликвидацией рабочих мест, так и не согласившись на неполное рабочее время, а также по другим, не связанным с финансовыми проблемами самоуправления причинам, сообщает агентство LETA.

Напомним, с должности ушла и заместитель исполнительного директора Талсинского края по административным и финансовым вопросам Иева Креке. Она сообщила агентству LETA, что прекратила работу на основании 5-й части 100-й статьи Закона о труде, пояснив, что она постоянно подвергалась моббингу, из-за чего не могла продолжать трудовые отношения.

В заявлении об отставке Креке на шести страницах приводит примеры моббинга. В своем заявлении об отставке она признала, что есть основания полагать, что действия руководства самоуправления направлены на то, чтобы затруднить, а иногда и сделать невозможным выполнение ее повседневной работы. На пути регулярно ставятся преграды, затрудняющие выявление недостатков в работе отдельных должностных лиц. На вопросы не отвечают, что регулярно приводит к риску задержек.