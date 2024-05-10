С работы в Талсинском краевом самоуправлении ушли почти 100 человек

В этом году с работы в Талсинском краевом самоуправлении ушли 98 сотрудников, сообщила представитель самоуправления Инита Федко.
По ее словам, сотрудники прекратили трудовые отношения как в связи с ликвидацией рабочих мест, так и не согласившись на неполное рабочее время, а также по другим, не связанным с финансовыми проблемами самоуправления причинам, сообщает агентство LETA.
Напомним, с должности ушла и заместитель исполнительного директора Талсинского края по административным и финансовым вопросам Иева Креке. Она сообщила агентству LETA, что прекратила работу на основании 5-й части 100-й статьи Закона о труде, пояснив, что она постоянно подвергалась моббингу, из-за чего не могла продолжать трудовые отношения.
В заявлении об отставке Креке на шести страницах приводит примеры моббинга. В своем заявлении об отставке она признала, что есть основания полагать, что действия руководства самоуправления направлены на то, чтобы затруднить, а иногда и сделать невозможным выполнение ее повседневной работы. На пути регулярно ставятся преграды, затрудняющие выявление недостатков в работе отдельных должностных лиц. На вопросы не отвечают, что регулярно приводит к риску задержек.
"Это создает очень сильное психологическое давление, что делает невозможным качественное выполнение повседневных обязанностей. В настоящее время руководство должно сосредоточиться на стабилизации финансовой ситуации, а также на работе по стабилизации общей ситуации в самоуправлении Талсинского края, но ежедневно решения не координируются и мнения постоянно меняются", - указала Креке в своем заявлении об отставке.
Она добавила, что самоуправление признало факт моббинга заместителя исполнительного директора, выплатив ему компенсацию, предусмотренную Законом о труде.
Как сообщалось, Креке имеет статус обвиняемого в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. Бывший исполнительный директор Талсинской думы Креке обжаловала приговор Курземского окружного суда, которым она была приговорена к 150 часам общественных работ за незаконную выплату пособий.
Дело направлено в Верховный суд, который 24 апреля возбудил кассационное производство.
Ранее суд первой инстанции полностью оправдал Креке. Прокурор опротестовал приговор. Районный суд отменил приговор суда первой инстанции и признал Креке виновной.
В прокуратуре агентству LETA сообщили, что женщину обвиняют в умышленных действиях, совершенных государственным должностным лицом, злоупотребляющим своим служебным положением в корыстных целях.
Обвиняемая заключила с двумя работниками самоуправления соглашение о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон.
Согласно закону об оплате труда должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений при прекращении трудовых правоотношений по взаимному согласию может быть выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка, однако ответчик обязался выплатить пособие в размере среднего заработка за четыре месяца каждому из указанных работников.
Таким образом, ответчик, злоупотребляя своим служебным положением, которым ей было предоставлено исключительное право единолично принимать решения по договорам и заключению договоров, умышленно растратила финансовые ресурсы Талсинской краевой думы, причинив материальный ущерб в размере 11 777 евро, которые она самоуправлению выплатила.
Обвиняемая не признает своей вины в совершении уголовного преступления.
Уже сообщалось, что перед передачей в прокуратуру дело расследовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
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