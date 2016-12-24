Штраф за заражение пациентов гепатитом - от 10 до 70 евро

Как уже сообщалось на днях, Проверяя информацию о возможном заражении пациентов гепатитом В, Государственная инспекция здравоохранения по итогам рейда в Даугавпилсскую больницу завела дело об административных правонарушениях.
- Пациентов донорского центра могли заразить гепатитом С из-за старого оборудования 19 декабря 2016 г.
- Скандал с гепатитом С: от должности отстранена глава Центра доноров крови 16 декабря 2016 г.
- В течение года для переливания была использована кровь 25 доноров с гепатитом С 15 декабря 2016 г.
- Потенциально инфицированный гепатитом С чуть не стал донором 14 декабря 2016 г.
- Больницы сообщили пациентам о возможном заражении гепатитом С 8 декабря 2016 г.
- Тревога в Даугавпилсе! Медики, возможно, инфицировали пациентов гепатитом B 6 декабря 2016 г.
- Израсходована большая часть финансирования, выделенного на лечение гепатита С 28 июля 2016 г.
Нарушения касались делопроизводства о соблюдении требований эпидемиологической безопасности. На больницу наложен штраф. По данным эпидемиологов, вспышка гепатита В привела к заболеванию семи человек.
Сотрудника, ответственного за нарушение требований безопасности, за несоблюдение гигиенических норм оштрафовали. Не смотря на то, что Инспекция здоровья не разглашает размер штрафа, известно, что по закону он может быть в размере от 10 до 70 евро.