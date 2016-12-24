Штраф за заражение пациентов гепатитом - от 10 до 70 евро

Как уже сообщалось на днях, Проверяя информацию о возможном заражении пациентов гепатитом В, Государственная инспекция здравоохранения по итогам рейда в Даугавпилсскую больницу завела дело об административных правонарушениях.

Нарушения касались делопроизводства о соблюдении требований эпидемиологической безопасности. На больницу наложен штраф. По данным эпидемиологов, вспышка гепатита В привела к заболеванию семи человек.

Сотрудника, ответственного за нарушение требований безопасности, за несоблюдение гигиенических норм оштрафовали. Не смотря на то, что Инспекция здоровья не разглашает размер штрафа, известно, что по закону он может быть в размере от 10 до 70 евро.